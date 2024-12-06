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6 декабря, 18:19

Стало известно, где Зеленский надеется урвать личную встречу с Трампом

AFP: Зеленский и Трамп могут встретиться на открытии Собора Парижской Богоматери

Встреча Владимира Зеленского и будущего президента США Дональда Трампа может случиться во Франции на открытии отреставрированного Собора Парижской Богоматери. Об этом пишет Agence France-Presse со ссылкой на источник в правительстве Украины.

«[Зеленский] встретится с президентом [Франции Эмманюэлем] Макроном. Возможны и другие встречи, в частности, с избранным президентом [США] Дональдом Трампом», — объяснил собеседник агентства.

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Ранее издание New York Times писало, что Киев стремится заручиться поддержкой Дональда Трампа ещё до того, как он официально вступит в должность. Казалось бы, ещё недавно Зеленский устроил предвыборный скандал в Пенсильвании, попытавшись сыграть Камале Харрис и демократической партии, а теперь вынужден добиваться благосклонности республиканца, который наверняка помнит выходки киевского лидера. Особого выбора у Зеленского нет: дефицит военных ресурсов и ситуация на поле боя, развивающаяся по катастрофическому для ВСУ сценарию, вынуждает его пытаться добиться расположения будущего хозяина Белого дома.

Обложка ©

ТАСС / AP / Julia Demaree Nikhinson

Юрий Лысенко
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