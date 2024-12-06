«Сильный, но не пророссийский»: Лавров рассказал об отношении к Трампу

Инициатива в контактах между Москвой и новой администрацией США находится на стороне Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Мы уважаем любой выбор, сделанный людьми во время голосования. С уважением относимся к выбору американского народа <…> мы открыты, всегда были открыты для контактов с нынешней администрацией. <…> Как сказал Владимир Путин, мяч на их (Администрации Трампа. — прим. Life.ru.) стороне», — подчеркнул глава МИД.

Лавров добавил, что Россия будет судить об администрации Трампа по конкретным действиям, отметив, что уходящий президент Джо Байден, как и его предшественник Барак Обама, стремится оставить новому лидеру тяжёлое наследие. Министр напомнил, что в 2016 году Обама выслал 120 российских дипломатов с семьями, причём потребовал их покинуть Штаты в день, когда не было прямых рейсов из Вашингтона в Москву, намеренно осложнив их возвращение на Родину.

При этом Лавров охарактеризовал Трампа как сильного и дружелюбного лидера, но не пророссийского. Министр рассказал, что виделся с ним несколько раз во время встреч Трампа с Владимиром Путиным, а также дважды в Овальном кабинете.

«Думаю, он — сильный человек, желающий достигать результаты, не любящий откладывать дела на потом. Это моё впечатление. Он весьма дружелюбен в разговоре», — отметил Лавров.

Однако глава МИД подчеркнул, что несмотря на его открытость в беседах, представлять Трампа как пророссийского политика было бы ошибочно.