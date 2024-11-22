«Это в крови»: Лавров раскрыл, какую подлянку американская демпартия готовит Трампу
Лавров: Демократы хотят оставить плохое наследство следующей администрации США
Сергей Лавров. Фото © Life.ru
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Джо Байден и сторонники Демократической партии хотят оставить как можно более плохое наследство следующей американской администрации Дональда Трампа. Министр также подчеркнул, что «у партии демократов, видимо, это в крови».
«Насчёт того, что ждать от Байдена и его уходящей администрации: в поставках ATACMS и разрешении британцам и французам использовать Storm Shadow и «скальпы», конечно, в этом есть элемент того, чтобы оставить, как можно более плохое наследство следующей администрации», — сообщил Лавров на пресс-конференции.
Напомним, что Байден 17 ноября впервые разрешил Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России. Спустя два дня ВСУ впервые ударили по территории России «атакамсами». В Минобороны РФ сообщили, что 5 ракет были перехвачены, одна была повреждена и упала в Брянской области, не причинив ущерба. В ответ ВС РФ применили новейшую систему «Орешник». Удар баллистической ракетой наносился в безъядерном гиперзвуковом оснащении по объекту ОПК Украины.