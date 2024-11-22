«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 ноября, 13:48

«Это в крови»: Лавров раскрыл, какую подлянку американская демпартия готовит Трампу

Лавров: Демократы хотят оставить плохое наследство следующей администрации США

Сергей Лавров. Фото © Life.ru

Сергей Лавров. Фото © Life.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Джо Байден и сторонники Демократической партии хотят оставить как можно более плохое наследство следующей американской администрации Дональда Трампа. Министр также подчеркнул, что «у партии демократов, видимо, это в крови».

«Насчёт того, что ждать от Байдена и его уходящей администрации: в поставках ATACMS и разрешении британцам и французам использовать Storm Shadow и «скальпы», конечно, в этом есть элемент того, чтобы оставить, как можно более плохое наследство следующей администрации», — сообщил Лавров на пресс-конференции.

Трампу предрекли новый статус-кво после удара «Орешником»
Трампу предрекли новый статус-кво после удара «Орешником»

Напомним, что Байден 17 ноября впервые разрешил Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России. Спустя два дня ВСУ впервые ударили по территории России «атакамсами». В Минобороны РФ сообщили, что 5 ракет были перехвачены, одна была повреждена и упала в Брянской области, не причинив ущерба. В ответ ВС РФ применили новейшую систему «Орешник». Удар баллистической ракетой наносился в безъядерном гиперзвуковом оснащении по объекту ОПК Украины.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar