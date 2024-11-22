Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Джо Байден и сторонники Демократической партии хотят оставить как можно более плохое наследство следующей американской администрации Дональда Трампа. Министр также подчеркнул, что «у партии демократов, видимо, это в крови».

«Насчёт того, что ждать от Байдена и его уходящей администрации: в поставках ATACMS и разрешении британцам и французам использовать Storm Shadow и «скальпы», конечно, в этом есть элемент того, чтобы оставить, как можно более плохое наследство следующей администрации», — сообщил Лавров на пресс-конференции.