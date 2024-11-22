Трампу предрекли новый статус-кво после удара «Орешником»

Удар новейшей российской ракетной системой «Орешник» может установить новый статус-кво перед вступлением Дональда Трампа в должность президента США, пишет The Guardian. Это происходит на фоне его обещаний как можно скорее разрешить украинский конфликт.

«Ни Украина, ни Россия не знают наверняка, что сделает Трамп, когда вступит в должность в январе. Но эскалация, происходящая сейчас, установит новый статус-кво на тот день, когда он станет президентом, и в этот момент возможности Трампа будут варьироваться от жёсткого торга до передачи Украины на произвол судьбы», — отмечает издание.