Трампу предрекли новый статус-кво после удара «Орешником»
The Guardian: Удар «Орешника» установит новый статус-кво перед приходом Трампа
Удар новейшей российской ракетной системой «Орешник» может установить новый статус-кво перед вступлением Дональда Трампа в должность президента США, пишет The Guardian. Это происходит на фоне его обещаний как можно скорее разрешить украинский конфликт.
«Ни Украина, ни Россия не знают наверняка, что сделает Трамп, когда вступит в должность в январе. Но эскалация, происходящая сейчас, установит новый статус-кво на тот день, когда он станет президентом, и в этот момент возможности Трампа будут варьироваться от жёсткого торга до передачи Украины на произвол судьбы», — отмечает издание.
Несколько дней назад действующий президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты на территории России. Трамп может отменить это разрешение в первый день своего вступления в должность. Однако он может сделать это разрешение «ценной валютой» и потребовать от президента России Владимира Путина что-то взамен, пишут британские журналисты.
Напомним, что президент США Джо Байден 17 ноября впервые разрешил Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России. Решение Штатов поддержали Франция и Британия в отношении своих дальнобойных ракет SCALP / Storm Shadow. Спустя два дня ВСУ впервые ударили по территории России «атакамсами». В Минобороны РФ сообщили, что пять ракет были перехвачены, одна была повреждена и упала в Брянской области, не причинив ущерба. Накануне, 21 ноября, российские средства ПВО за сутки сбили две британские крылатые ракеты Storm Shadow. В ответ ВС РФ применили новейшую систему «Орешник». Удар баллистической ракетой наносился в безъядерном гиперзвуковом оснащении по объекту ОПК Украины.
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