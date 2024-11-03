«Сатанист и зло»: Французов взбесило решение Макрона выступить в отреставрированном Нотр-Даме
Французов взбесило решение Макрона выступить в отреставрированном Нотр-Даме
Решение президента Франции Эмманюэля Макрона выступить с речью в соборе Парижской Богоматери вызвало критику со стороны общественности. К слову, ни один предыдущий политический лидер Пятой республики не произносил речи в этом святом месте. Выступление Макрона планируется на начало декабря и будет посвящено торжественному открытию Нотр-Дама после реставрации из-за пожара, сообщает агентство AFP.
В соцсетях появились мемы с изображением Макрона в католической рясе и образе звонаря Квазимодо из романа «Собор Парижской богоматери». Некоторые пользователи обращают внимание на статью 35 закона Франции 1905 года о запрете политических собраний в религиозных учреждениях. Французский юрист Амине Эльбахи в свою очередь отметил, что подобный инцидент «может подорвать культурные и исторические ценности» Франции.
«Макрон — сатанист. Он хочет осквернить Нотр-Дам. Это настоящее зло», — негодует один из пользователей соцсети Х.
«Боюсь, что 7 декабря Макрон после своей позорной речи в Нотр-Даме схватит корону и провозгласит себя императором, сравнив себя с Наполеоном», — отметил ещё один.
«Макрон не имеет никакого отношения к Нотр-Даму, кроме как уродовать его и сделать масонским центром. У него нет ничего святого», — добавил другой.
Мем с Макроном в католической рясе. Фото © X / Anakin2017
Пьер де Голль, внук генерала Шарля де Голля, в соцсетях также раскритиковал Макрона и напомнил, что до него ни один французский монарх или президент не отважился на выступление в Нотр-Даме. Он заявил, что предыдущее поколение уважало святые места, в отличие от нынешнего главы государства.
Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери произошёл 15 апреля 2019 года. Во время возгорания обрушились шпиль и несущая конструкция собора, но произведения искусства и реликвии, находившиеся в здании, уцелели. Возможными причинами пожара прокуратура Парижа назвала непотушенную сигарету или проблемы с электричеством. Реставрировать собор начали в 2020 году.
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