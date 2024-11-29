Во Франции показали отреставрированный после пожара собор Парижской Богоматери

В Париже завершилась масштабная реставрация знаменитого Собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара в апреле 2019 года. Телеканал France 2 первым показал кадры отреставрированного собора. Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой Брижит и делегацией высокопоставленных чиновников посетил обновлённый собор, отметив его возвращение к былому великолепию.

В Париже восстановили собор Парижской Богоматери. Видео © X / MirrorNow

Реставрация длилась более пяти с половиной лет и потребовала усилий около 2000 специалистов из 250 компаний. На восстановление было собрано 846 миллионов евро пожертвований. Проект возглавлял генерал Жан-Луи Жоржелен, который, к сожалению, трагически погиб в 2023 году. Его преемник, Филипп Жост, продолжил его дело.

В ходе реставрации полностью восстановлены обрушившийся 96-метровый шпиль и деревянная крыша. Внутри собора были очищены каменные стены и своды, а также обновлены витражи и золотое убранство. Особое внимание было уделено безопасности: установлена масштабная система пожаротушения.

Торжественное открытие собора запланировано на 7-8 декабря. Ожидается, что президент Макрон выступит с речью на паперти собора, а 8 декабря состоится первая католическая месса. На церемонию приглашены главы государств, включая Джо Байдена и Дональда Трампа, а также международные религиозные деятели. Однако папа Римский Франциск не сможет присутствовать из-за плотного графика.

Обновлённый Нотр-Дам станет символом французского единства и мастерства, а также напоминанием о важности сохранения культурного наследия. В будущем планируется реставрация прилегающих территорий, включая площадь Жана XXIII и набережную Мориса Карема, что завершит полное восстановление этого исторического памятника.