Макрону прилетел ответ: Захарова объяснила отказ папы римского ехать в Париж на открытие Нотр-Дама
Захарова: Папа римский отказался поехать в Париж из-за событий на Олимпиаде
Президенту Франции Эмманюэлю Макрону прилетел ответ за издевательства над христианством и здравым смыслом, которые он устроил на Олимпийских играх, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала отказ папы римского Франциска ехать в Париж на открытие восстановленного собора Парижской Богоматери.
По словам дипломата, таким образом Парижу дали понять, что после непотребства, устроенного на открытии Игр, режим Макрона едва ли достоин пастырского визита понтифика. Захарова также вспомнила об истории с императором Римской империи Генрихом IV, который три дня стоял на коленях перед резиденцией папы Григория VII, чтобы вымолить прощение. При этом она сыронизировала, что Макрону быть на коленях не в наказание, а в удовольствие.
«Король-император Генрих босиком во власянице перешёл через Альпы и три дня стоял на коленях перед резиденцией папы римского в Каноссе, моля о прощении. Тогда глава Римской церкви простил зарвавшегося мирянина. Но конец его всё равно был печальным — от церкви вновь отлучили. <...> Другое дело, что Макрону быть на коленях не в наказание, а в удовольствие», — написала Захарова в телеграм-канале.
Ранее стало известно, что восстановленный после пожара собор Парижской Богоматери откроют 8 декабря текущего года. В результате волны критики, которая обрушилась на Макрона, он решил отказаться от выступления внутри Нотр-Дама и перенёс свою речь на паперть.
Напомним, скандальные сцены на церемонии открытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже опечалили Ватикан. В пресс-службе Святого престола отмечали, что свобода выражения мнений хоть и не подвергается сомнению, но должна находить свой предел в уважении к другим. При этом Макрон горделиво назвал церемонию открытия ОИ в стиле гей-шабаша «настоящим лицом» страны.
ТАСС / Сергей Булкин