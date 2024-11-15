Макрону прилетел ответ: Захарова объяснила отказ папы римского ехать в Париж на открытие Нотр-Дама

Президенту Франции Эмманюэлю Макрону прилетел ответ за издевательства над христианством и здравым смыслом, которые он устроил на Олимпийских играх, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала отказ папы римского Франциска ехать в Париж на открытие восстановленного собора Парижской Богоматери.

По словам дипломата, таким образом Парижу дали понять, что после непотребства, устроенного на открытии Игр, режим Макрона едва ли достоин пастырского визита понтифика. Захарова также вспомнила об истории с императором Римской империи Генрихом IV, который три дня стоял на коленях перед резиденцией папы Григория VII, чтобы вымолить прощение. При этом она сыронизировала, что Макрону быть на коленях не в наказание, а в удовольствие.