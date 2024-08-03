"У Франции теперь такое лицо": Захарова подняла Макрона на смех за слова о церемонии открытия ОИ
Захарова сыронизировала над восторгом Макрона от церемонии открытия Олимпиады
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором отреагировала на заявление Эмманюэля Макрона о церемонии открытия Олимпиады в Париже в стиле ЛГБТ*. Президент назвал скандальную постановку "настоящим лицом Франции", рассмешив российского дипломата.
"Многие подумали, что это нечто другое, какие-то иные части тела. Но раз Макрон настаивает, что у Франции теперь такое лицо, то ему виднее, конечно", — сыронизировала Захарова в Telegram.
Состоявшаяся 26 июля церемония открытия летних Олимпийских игр повергла весь мир в шок. Бородатые женщины и полуголые трансгендеры даже умудрились оскорбить целую религию, сделав пародию на "Тайную вечерю". Позже оргкомитет ОИ был вынужден извиниться за постановку, которую раскритиковали десятки мировых политиков. Например, кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал произошедшее позором, а больше всего повезло Владимиру Путину — он вообще не смотрел церемонию открытия.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.
Telegram / МИД России