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Регион
3 августа, 02:13
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"У Франции теперь такое лицо": Захарова подняла Макрона на смех за слова о церемонии открытия ОИ

Захарова сыронизировала над восторгом Макрона от церемонии открытия Олимпиады

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором отреагировала на заявление Эмманюэля Макрона о церемонии открытия Олимпиады в Париже в стиле ЛГБТ*. Президент назвал скандальную постановку "настоящим лицом Франции", рассмешив российского дипломата.

"Многие подумали, что это нечто другое, какие-то иные части тела. Но раз Макрон настаивает, что у Франции теперь такое лицо, то ему виднее, конечно", — сыронизировала Захарова в Telegram.

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Состоявшаяся 26 июля церемония открытия летних Олимпийских игр повергла весь мир в шок. Бородатые женщины и полуголые трансгендеры даже умудрились оскорбить целую религию, сделав пародию на "Тайную вечерю". Позже оргкомитет ОИ был вынужден извиниться за постановку, которую раскритиковали десятки мировых политиков. Например, кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал произошедшее позором, а больше всего повезло Владимиру Путину — он вообще не смотрел церемонию открытия.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

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Telegram / МИД России

Илья Пушкарев
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