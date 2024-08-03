"У Франции теперь такое лицо": Захарова подняла Макрона на смех за слова о церемонии открытия ОИ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором отреагировала на заявление Эмманюэля Макрона о церемонии открытия Олимпиады в Париже в стиле ЛГБТ*. Президент назвал скандальную постановку "настоящим лицом Франции", рассмешив российского дипломата.

"Многие подумали, что это нечто другое, какие-то иные части тела. Но раз Макрон настаивает, что у Франции теперь такое лицо, то ему виднее, конечно", — сыронизировала Захарова в Telegram.