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28 июля, 19:24

Сатанизм и педофилия: Попросивший убежища в РФ журналист назвал коварный замысел открытия Игр в Париже

Журналист Джулиано: Открытие ОИ-2024 в Париже напугало большую часть Земли

Большая часть человечества оказалась одновременно рассмешена и напугана провокационной и оскорбительной для христиан церемонией открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом в беседе с изданием "Известия" заявил попросивший убежища в России итальянский журналист Анджело Джулиано.

"85% населения мира смеялись. И на самом деле были чрезвычайно напуганы тем, что они увидели на Олимпийских играх, потому что это не шутка. В этом есть замысел", — отметил он.

Джулиано отметил, что оставшиеся 15% человечества находятся под контролем агрессивного меньшинства в лице глобалистских элит. За этим посланием Запада через Олимпиаду с признаками педофилии и сатанизма стоит социальная инженерия, уверен журналист.

Попросивший убежища итальянский журналист хочет паспорт России
Попросивший убежища итальянский журналист хочет паспорт России

Напомним, что ОИ-2024 стартовали с громкого скандала из-за провокационной церемонии открытия с участием бородатых женщин, трансвеститов и полуголых мужчин, которые сделали ЛГБТ*-пародию на Тайную вечерю. Волна возмущений даже вынудила организаторов Игр извиниться за постановку.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

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X / Paris 2024

Илья Пушкарев
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