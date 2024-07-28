Сатанизм и педофилия: Попросивший убежища в РФ журналист назвал коварный замысел открытия Игр в Париже

Большая часть человечества оказалась одновременно рассмешена и напугана провокационной и оскорбительной для христиан церемонией открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом в беседе с изданием "Известия" заявил попросивший убежища в России итальянский журналист Анджело Джулиано.

"85% населения мира смеялись. И на самом деле были чрезвычайно напуганы тем, что они увидели на Олимпийских играх, потому что это не шутка. В этом есть замысел", — отметил он.

Джулиано отметил, что оставшиеся 15% человечества находятся под контролем агрессивного меньшинства в лице глобалистских элит. За этим посланием Запада через Олимпиаду с признаками педофилии и сатанизма стоит социальная инженерия, уверен журналист.