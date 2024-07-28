Сатанизм и педофилия: Попросивший убежища в РФ журналист назвал коварный замысел открытия Игр в Париже
Журналист Джулиано: Открытие ОИ-2024 в Париже напугало большую часть Земли
Большая часть человечества оказалась одновременно рассмешена и напугана провокационной и оскорбительной для христиан церемонией открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом в беседе с изданием "Известия" заявил попросивший убежища в России итальянский журналист Анджело Джулиано.
"85% населения мира смеялись. И на самом деле были чрезвычайно напуганы тем, что они увидели на Олимпийских играх, потому что это не шутка. В этом есть замысел", — отметил он.
Джулиано отметил, что оставшиеся 15% человечества находятся под контролем агрессивного меньшинства в лице глобалистских элит. За этим посланием Запада через Олимпиаду с признаками педофилии и сатанизма стоит социальная инженерия, уверен журналист.
Напомним, что ОИ-2024 стартовали с громкого скандала из-за провокационной церемонии открытия с участием бородатых женщин, трансвеститов и полуголых мужчин, которые сделали ЛГБТ*-пародию на Тайную вечерю. Волна возмущений даже вынудила организаторов Игр извиниться за постановку.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.
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