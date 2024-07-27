Попросивший убежища итальянский журналист хочет паспорт России
Попросивший убежища итальянский журналист Джулиано хочет стать россиянином
Итальянский журналист Анджело Джулиано. Обложка © Telegram / Angelo Giuliano
Попросивший убежища в России после церемонии открытия Олимпиады в стиле ЛГБТ* журналист Анджело Джулиано заявил, что мечтает стать обладателем паспорта с двуглавым орлом. По словам итальянца, он сильно разочарован стремлением западных глобалистов разрушить семейные традиции, деконструировать личность, оскорбить религии и превратить европейцев в безмозглых рабов.
"Я абсолютно готов переехать в Россию и с удовольствием поменял бы свой итальянский паспорт на российский. Я не одинок, мы — молчаливое большинство на Коллективном Западе, которое расстроено тем, как обстоят дела тут", — заявил он РИА "Новости".
Также Джулиано высказался об отношении МОК к российской сборной, которая не представлена на Олимпиаде из-за санкций. Происходящее журналист счёл чистым лицемерием со стороны подконтрольного Западу института.
Церемонию открытия Олимпийских игр в Париже уже назвали худшей за всю историю из-за обилия трансвеститов и пошлой пародии на "Тайную вечерю". Возмущения в адрес организаторов торжества уже выразили епископат Франции, американский миллиардер Илон Маск и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.