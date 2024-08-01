Песков раскрыл, видел ли Путин скандальное открытие Олимпиады
Песков: Путин, славу Богу, не видел открытие Олимпиады в Париже
Президент России Владимир Путин не смотрел церемонию открытия Олимпиады в Париже. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Не думаю, нет, да и слава богу", — пояснил официальный представитель Кремля.
По словам Пескова, эта церемония была красиво исполнена с режиссёрской точки зрения, однако всё испортили "ужасающие эксцессы", задуманные сценаристами. Как пишет kp.ru со ссылкой на радио "Комсомольская правда", пресс-секретарю российского лидера понравилось, что ареной для церемонии открытия сделали весь город. Также он отметил красоту съёмок.
"И на самом деле можно было бы говорить, что это была хорошая церемония открытия, если бы не ужасающие эксцессы, которые были заложены сценаристами, ужасающие, отвратительнейшие", — отметил он.
Напомним, 26 июля в Париже прошла официальная церемония открытия летней Олимпиады. Однако праздник, как и всё предшествующее французским Играм, омрачился громким скандалом: сцены изобиловали антихристианскими и ЛГБТ*-мотивами. Так, участники церемонии открытия разыграли Тайную вечерю, в которой приняли участие явно "нетрадиционные" актёры, а кульминацией стал вынос огромного блюда с голым голубым мужчиной. На фоне недовольства, разразившегося в мире, общественники из РФ призвали председателя Следкома Александра Бастрыкина привлечь авторов церемонии к ответственности.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.
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