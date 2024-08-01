Песков раскрыл, видел ли Путин скандальное открытие Олимпиады

Президент России Владимир Путин не смотрел церемонию открытия Олимпиады в Париже. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Не думаю, нет, да и слава богу", — пояснил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, эта церемония была красиво исполнена с режиссёрской точки зрения, однако всё испортили "ужасающие эксцессы", задуманные сценаристами. Как пишет kp.ru со ссылкой на радио "Комсомольская правда", пресс-секретарю российского лидера понравилось, что ареной для церемонии открытия сделали весь город. Также он отметил красоту съёмок.

"И на самом деле можно было бы говорить, что это была хорошая церемония открытия, если бы не ужасающие эксцессы, которые были заложены сценаристами, ужасающие, отвратительнейшие", — отметил он.