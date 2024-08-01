"Катастрофа и безвкусица": Матвиенко назвала Олимпиаду в Париже самой позорной за всю историю

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что не следит за ходом Олимпийских игр во Франции из принципа, так как российские спортсмены отстранены от участия под собственным флагом. Она назвала ОИ в Париже "самыми позорными" в истории.

"Я не смотрю Олимпийские игры в Париже по принципиальным соображениям, потому что в них нет российского спорта. Я считаю, что Олимпийские игры во Франции — это игры, где исчез дух олимпизма, эти игры политизированы, это игры, где на первом месте становятся права трансгендеров и так далее, где нет настоящего духа состязательности, то есть Олимпийскими играми их уже назвать сложно", — заявила Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии.

Саму церемонию открытия Олимпийских игр Матвиенко назвала катастрофой и безвкусицей, оскорбившей всех христиан мира. Она призналась, что не понимает, что случилось с Францией, которая всегда славилась богатой культурой. Теперь же просмотр вызывает лишь отвращение и негатив у всего мирового сообщества. Парламентарий выразила мнение, что Олимпиада в Париже войдёт в историю как самая позорная.