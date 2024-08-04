Ватикан разочаровался в церемонии открытия Олимпиады из-за оскорбления христиан

Скандальные сцены на церемонии открытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже опечалили Ватикан, который вынужден присоединиться к голосам всех оскорблённых христиан, заявила пресс-служба Святого престола. В сообщении говорится, что свобода выражения мнений хоть и не подвергается сомнению, но должна находить свой предел в уважении к другим.