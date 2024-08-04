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4 августа, 04:33

Ватикан разочаровался в церемонии открытия Олимпиады из-за оскорбления христиан

Скандальные сцены на церемонии открытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже опечалили Ватикан, который вынужден присоединиться к голосам всех оскорблённых христиан, заявила пресс-служба Святого престола. В сообщении говорится, что свобода выражения мнений хоть и не подвергается сомнению, но должна находить свой предел в уважении к другим.

"На престижном мероприятии, где весь мир объединяется вокруг общих ценностей, не должно быть намёков, высмеивающих религиозные убеждения многих людей", — прокомментировали в Ватикане показанную в Париже пародию на Тайную вечерю в стиле ЛГБТ*.

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Между тем президент Франции Эмманюэль Макрон горделиво назвал церемонию открытия ОИ в стиле гей-шабаша "настоящим лицом" страны. А незадолго до этого оргкомитет Олимпиады извинился за постановку, которую во всём мире сочли позором и даже убогостью.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Илья Пушкарев
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