Тест: У вас была двойка по поведению, если отгадаете все эти известные детские дразнилки

В каждом дворе, на каждой улице, в глубинке или в большом городе — дети всегда находили способ объединиться в игре. И ведь ничто так не сближает, как весёлые считалочки, шутливые стишки и присказки! Но каждое поколение вносит в известные строки свои правки и придумывает оригинальные варианты знакомых рифм. И эти совершенно неожиданные комбинации слов порой застревают в памяти до самой старости! Предлагаем проверить память и креативность и отгадать, какие варианты популярных фразочек были ещё.