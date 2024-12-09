Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
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9 декабря, 13:30

Тест: У вас была двойка по поведению, если отгадаете все эти известные детские дразнилки

Жадина-говядина, курица-помада, ябеда-корябеда и ещё миллион немыслимых дразнилок на всю жизнь засели в голове. Настало время блеснуть знаниями!

В каждом дворе, на каждой улице, в глубинке или в большом городе — дети всегда находили способ объединиться в игре. И ведь ничто так не сближает, как весёлые считалочки, шутливые стишки и присказки! Но каждое поколение вносит в известные строки свои правки и придумывает оригинальные варианты знакомых рифм. И эти совершенно неожиданные комбинации слов порой застревают в памяти до самой старости! Предлагаем проверить память и креативность и отгадать, какие варианты популярных фразочек были ещё.

Детство ассоциируется не только с дворовыми играми, но и с любимыми мультиками и яркими персонажами! Ответьте всего на 5 вопросов и узнайте, кто вы из сказочного мира Диснея. Декабрь — лучшее время для поднятия новогоднего настроения и погружения в атмосферу чуда! С этим помогут эти 7 шедевров советской мультипликации.

Тест: Вы видели 90-е только по телевизору, если не отгадаете вещи того времени на 8/8
Тест: Вы видели 90-е только по телевизору, если не отгадаете вещи того времени на 8/8
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Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © Freepik

Виктория Мишинкина
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