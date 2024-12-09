Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 05:00

День Героев Отечества 2024: 9 самых почётных воинских наград России, СССР и Российской империи

9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. В честь праздника рассказываем, какие награды были самыми «крутыми» в Российской империи и СССР, а также какие пользуются наибольшим уважением в нашей стране сейчас.

День Героев Отечества традиционно отмечается 9 декабря, а сам праздник появился в 2007 году. В то время его создавали как преемника старому празднику — Дню георгиевских кавалеров, который отмечали в Российской империи. В честь этого памятного дня Life.ru решил сделать подборку самых почётных наград Российской империи, СССР и России.

Самые почётные награды Российской империи

Герб Российской империи. Двуглавый орёл ненадолго покидал нашу страну в XX веке. Фото © Wikipedia

Герб Российской империи. Двуглавый орёл ненадолго покидал нашу страну в XX веке. Фото © Wikipedia

В Российской империи существовало несколько важных государственных наград. Помимо самых известных воинских, был ещё и орден Святой Анны, которым награждали священников, и орден Святого Станислава, которым награждали чиновников. Но то были награды невысокого ранга, а про самые почётные ордена Империи расскажем ниже.

Орден Святого Георгия

Орден Святого Георгия Российской империи, учреждённый Екатериной Второй. Фото © Wikipedia

Орден Святого Георгия Российской империи, учреждённый Екатериной Второй. Фото © Wikipedia

Это была высшая воинская награда в Российской империи. Орден учредила императрица Екатерина II в 1769 году в День святого Георгия. Это произошло спустя год после начала русско-турецкой войны, которая закончилась в 1774 году победой России. Кавалером ордена Святого Георгия был славный адмирал Нахимов. И кстати, в Российской империи существовал альтернативный Георгиевскому орден — нельзя было награждать христианским орденом иноверцев, так что представители других, нехристианских, конфессий награждались орденом Двуглавого орла.

Орден Святого Андрея Первозванного

Орден Андрея Первозванного — первый орден в истории страны. Фото © Wikipedia

Орден Андрея Первозванного — первый орден в истории страны. Фото © Wikipedia

Это первый орден Империи. Его учредили в далёком 1698 году, сразу после Великого посольства Петра I в европейские страны. Царевичу Петру очень понравилась английская традиция награждения военных орденами, и с этой награды началась история присуждения наград героям России. Первым кавалером ордена стал генерал-фельдмаршал Фёдор Головин в 1699 году.

Орден Святого Александра Невского

Орден Александра Невского, который задумывал ввести ещё Пётр I. Фото © Wikipedia

Орден Александра Невского, который задумывал ввести ещё Пётр I. Фото © Wikipedia

Эту награду хотел ввести ещё Пётр I, но не успел: в 1725 году император скончался от тяжёлой болезни. Награду в итоге утвердила его жена — Екатерина I. Это был один из самых почётных орденов в Империи. И среди русских воинских наград он стал долгожителем: орден имени Александра Невского сохранился в СССР и потом стал одной из высших наград в России. В 1797 году, при Павле I, орден обзавёлся официальным описанием: «Крест красный, имеющий в промежутках двуглавых орлов, а в середине изображение святого Александра на коне. На другой стороне в белом поле его вензель с княжескою короною. Звезда серебряная, в середине которой в серебряном поле вензеловое имя святого Александра Невского под княжескою короною».

Самые почётные награды в СССР

Герб СССР. Вызывает приступ ностальгии, не правда ли? Фото © Wikipedia

Герб СССР. Вызывает приступ ностальгии, не правда ли? Фото © Wikipedia

Первая медаль, которую ввёл Советский Союз, — это «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии». Но не каждый знак отличия был придуман советской властью с нуля. Некоторые государственные награды, например, орден Александра Невского, достались СССР по наследству от Российской империи. Сейчас расскажем вам о трёх главных наградах Страны Советов.

Медаль «Золотая звезда»

Советская «Золотая звезда» с красной ленточкой. Фото © Wikipedia

Советская «Золотая звезда» с красной ленточкой. Фото © Wikipedia

Эта награда была высшей степенью отличия в Союзе. «Золотую звезду» утвердили в Президиуме Верховного Совета в 1939 году. Медаль могли носить только те, кто был удостоен высшего советского звания — Герой Советского Союза. Внешний вид медали разработал художник Иван Дубасов. Во время Великой Отечественной трое человек были награждены этой медалью трижды: это лётчики Иван Кожедуб и Александр Покрышкин, а также маршал Семён Будённый.

Орден Ленина

Орден Ленина, утверждённый ещё в 1930 году. Фото © Wikipedia

Орден Ленина, утверждённый ещё в 1930 году. Фото © Wikipedia

Орден Ленина утвердили в 1930 году. Над дизайном этого ордена работал уже знакомый нам Дубасов. Интересно, что орденом Ленина награждали не только людей, но и, например, военные корабли и населённые пункты. Этой награды удостоились лётчик Василий Молоков, полярник Иван Папанин, а ещё газета «Комсомольская правда» и завод «Мосэлектрик».

Орден «Победа»

Орден «Победа». Красовался даже на груди Дуайта Эйзенхауэра. Фото © Wikipedia

Орден «Победа». Красовался даже на груди Дуайта Эйзенхауэра. Фото © Wikipedia

Эта награда тесно связана с Великой Отечественной войной. Высший военный орден СССР был утверждён на третий год войны, в 1943 году. Этой наградой отмечали даже иностранцев: кавалерами ордена стали Дуайт Эйзенхауэр и сэр Бернард Лоу Монтгомери. Отечественными кавалерами ордена были маршал Георгий Жуков, Иосиф Сталин, Константин Рокоссовский и Леонид Брежнев. Брежнев, кстати, был посмертно лишён награды.

Самые почётные награды современной России

Герб Российской Федерации. В 1990-е мы вернули двуглавого орла. Фото © Wikipedia

Герб Российской Федерации. В 1990-е мы вернули двуглавого орла. Фото © Wikipedia

Современная Россия — правопреемница Советского Союза, но в 90-е от многих советских почестей решили отказаться. А вот награды Российской империи, наоборот, вернулись. Рассказываем о воинских знаках отличия современной России.

Орден Святого Георгия

Герои Отечества награждаются российским Георгиевским орденом. Фото © Wikipedia

Герои Отечества награждаются российским Георгиевским орденом. Фото © Wikipedia

Это награда, которой награждают как раз Героев Отечества. Орден Святого Георгия был восстановлен в 2000 году с девизом «За службу и храбрость». Кавалерами ордена Святого Георгия стали генерал-полковник Сергей Макаров, отличившийся в ходе войны с Грузией, полковник спецназа Анатолий Лебедь и генерал Сергей Суровикин. Кстати, Суровикин получил как орден IV, так и III степени.

Медаль «Золотая звезда»

«Золотая звезда» Российской Федерации с характерным триколором на ленточке. Фото © Wikipedia

«Золотая звезда» Российской Федерации с характерным триколором на ленточке. Фото © Wikipedia

Да-да, это та самая медаль, которая была ещё в Советском Союзе. Сейчас ею награждают Героев Российской Федерации. Медаль почти не изменилась: разве что сейчас её ленточка не красная, а в цветах российского триколора. Этой награды в новой России удостоились лётчица Екатерина Буданова, разведчица Леонтина Коэн, Виктор Калашников и другие.

Орден Нахимова

Орден Нахимова — одна из самых важных наград для моряков. Фото © Wikipedia

Орден Нахимова — одна из самых важных наград для моряков. Фото © Wikipedia

Эта награда тоже досталась нам по наследству от Советского Союза. Орден Нахимова утвердили в 1944 году, и это была специальная награда для моряков. И по сей день орденом награждаются отличившиеся офицеры Морфлота. Этой наградой отмечены вице-адмиралы Виктор Соколов и Виктор Лиина. Кроме того, орден Нахимова вручают и кораблям. Этой наградой отмечены крейсера «Пётр Первый» и «Варяг».

Если среди ваших знакомых есть Герои Отечества, пожалуйста, не забудьте поздравить их с праздником! А ещё почитайте наш материал о волонтёре, который получил орден Мужества за то, что помогал вывозить мирных жителей из Курской области.

Путин наградил орденом митрополита Тихона за восстановление «Нового Херсонеса»
Путин наградил орденом митрополита Тихона за восстановление «Нового Херсонеса»
Обложка ©

Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Александр Река, © Wikipedia, © Wikipedia, © Wikipedia, © Wikipedia, © Wikipedia

Анна Волкова
  • Wow
  • Праздники
  • Вдохновение и мотивация
  • Интересное
  • История
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar