День Героев Отечества 2024: 9 самых почётных воинских наград России, СССР и Российской империи

День Героев Отечества традиционно отмечается 9 декабря, а сам праздник появился в 2007 году. В то время его создавали как преемника старому празднику — Дню георгиевских кавалеров, который отмечали в Российской империи. В честь этого памятного дня Life.ru решил сделать подборку самых почётных наград Российской империи, СССР и России.

Самые почётные награды Российской империи

Герб Российской империи. Двуглавый орёл ненадолго покидал нашу страну в XX веке. Фото © Wikipedia

В Российской империи существовало несколько важных государственных наград. Помимо самых известных воинских, был ещё и орден Святой Анны, которым награждали священников, и орден Святого Станислава, которым награждали чиновников. Но то были награды невысокого ранга, а про самые почётные ордена Империи расскажем ниже.

Орден Святого Георгия

Орден Святого Георгия Российской империи, учреждённый Екатериной Второй. Фото © Wikipedia

Это была высшая воинская награда в Российской империи. Орден учредила императрица Екатерина II в 1769 году в День святого Георгия. Это произошло спустя год после начала русско-турецкой войны, которая закончилась в 1774 году победой России. Кавалером ордена Святого Георгия был славный адмирал Нахимов. И кстати, в Российской империи существовал альтернативный Георгиевскому орден — нельзя было награждать христианским орденом иноверцев, так что представители других, нехристианских, конфессий награждались орденом Двуглавого орла.

Орден Святого Андрея Первозванного

Орден Андрея Первозванного — первый орден в истории страны. Фото © Wikipedia

Это первый орден Империи. Его учредили в далёком 1698 году, сразу после Великого посольства Петра I в европейские страны. Царевичу Петру очень понравилась английская традиция награждения военных орденами, и с этой награды началась история присуждения наград героям России. Первым кавалером ордена стал генерал-фельдмаршал Фёдор Головин в 1699 году.

Орден Святого Александра Невского

Орден Александра Невского, который задумывал ввести ещё Пётр I. Фото © Wikipedia

Эту награду хотел ввести ещё Пётр I, но не успел: в 1725 году император скончался от тяжёлой болезни. Награду в итоге утвердила его жена — Екатерина I. Это был один из самых почётных орденов в Империи. И среди русских воинских наград он стал долгожителем: орден имени Александра Невского сохранился в СССР и потом стал одной из высших наград в России. В 1797 году, при Павле I, орден обзавёлся официальным описанием: «Крест красный, имеющий в промежутках двуглавых орлов, а в середине изображение святого Александра на коне. На другой стороне в белом поле его вензель с княжескою короною. Звезда серебряная, в середине которой в серебряном поле вензеловое имя святого Александра Невского под княжескою короною».

Самые почётные награды в СССР

Герб СССР. Вызывает приступ ностальгии, не правда ли? Фото © Wikipedia

Первая медаль, которую ввёл Советский Союз, — это «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии». Но не каждый знак отличия был придуман советской властью с нуля. Некоторые государственные награды, например, орден Александра Невского, достались СССР по наследству от Российской империи. Сейчас расскажем вам о трёх главных наградах Страны Советов.

Медаль «Золотая звезда»

Советская «Золотая звезда» с красной ленточкой. Фото © Wikipedia

Эта награда была высшей степенью отличия в Союзе. «Золотую звезду» утвердили в Президиуме Верховного Совета в 1939 году. Медаль могли носить только те, кто был удостоен высшего советского звания — Герой Советского Союза. Внешний вид медали разработал художник Иван Дубасов. Во время Великой Отечественной трое человек были награждены этой медалью трижды: это лётчики Иван Кожедуб и Александр Покрышкин, а также маршал Семён Будённый.

Орден Ленина

Орден Ленина, утверждённый ещё в 1930 году. Фото © Wikipedia

Орден Ленина утвердили в 1930 году. Над дизайном этого ордена работал уже знакомый нам Дубасов. Интересно, что орденом Ленина награждали не только людей, но и, например, военные корабли и населённые пункты. Этой награды удостоились лётчик Василий Молоков, полярник Иван Папанин, а ещё газета «Комсомольская правда» и завод «Мосэлектрик».

Орден «Победа»

Орден «Победа». Красовался даже на груди Дуайта Эйзенхауэра. Фото © Wikipedia

Эта награда тесно связана с Великой Отечественной войной. Высший военный орден СССР был утверждён на третий год войны, в 1943 году. Этой наградой отмечали даже иностранцев: кавалерами ордена стали Дуайт Эйзенхауэр и сэр Бернард Лоу Монтгомери. Отечественными кавалерами ордена были маршал Георгий Жуков, Иосиф Сталин, Константин Рокоссовский и Леонид Брежнев. Брежнев, кстати, был посмертно лишён награды.

Самые почётные награды современной России

Герб Российской Федерации. В 1990-е мы вернули двуглавого орла. Фото © Wikipedia

Современная Россия — правопреемница Советского Союза, но в 90-е от многих советских почестей решили отказаться. А вот награды Российской империи, наоборот, вернулись. Рассказываем о воинских знаках отличия современной России.

Орден Святого Георгия

Герои Отечества награждаются российским Георгиевским орденом. Фото © Wikipedia

Это награда, которой награждают как раз Героев Отечества. Орден Святого Георгия был восстановлен в 2000 году с девизом «За службу и храбрость». Кавалерами ордена Святого Георгия стали генерал-полковник Сергей Макаров, отличившийся в ходе войны с Грузией, полковник спецназа Анатолий Лебедь и генерал Сергей Суровикин. Кстати, Суровикин получил как орден IV, так и III степени.

Медаль «Золотая звезда»

«Золотая звезда» Российской Федерации с характерным триколором на ленточке. Фото © Wikipedia

Да-да, это та самая медаль, которая была ещё в Советском Союзе. Сейчас ею награждают Героев Российской Федерации. Медаль почти не изменилась: разве что сейчас её ленточка не красная, а в цветах российского триколора. Этой награды в новой России удостоились лётчица Екатерина Буданова, разведчица Леонтина Коэн, Виктор Калашников и другие.

Орден Нахимова

Орден Нахимова — одна из самых важных наград для моряков. Фото © Wikipedia

Эта награда тоже досталась нам по наследству от Советского Союза. Орден Нахимова утвердили в 1944 году, и это была специальная награда для моряков. И по сей день орденом награждаются отличившиеся офицеры Морфлота. Этой наградой отмечены вице-адмиралы Виктор Соколов и Виктор Лиина. Кроме того, орден Нахимова вручают и кораблям. Этой наградой отмечены крейсера «Пётр Первый» и «Варяг».