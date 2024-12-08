Чудеса шаманов России: Как исцеляли, каким богам поклонялись и с какими животными разговаривали

Россия стала домом для представителей более 40 этнических групп. Многие из них и в 2024 году сохраняют свой язык и язычество. И центральную роль в верованиях играют шаманы: только они знают, каким богам нужно принести жертву, чтобы в жилище царил покой, какое животное считается покровителем того или иного народа и как можно вылечить тяжёлый недуг. Рассказываем о пяти малых народах России, чьи традиционные верования сохранились и в XXI веке.

Верования удэгейцев

Удэгейцы во время традиционного народного праздника. Фото © ТАСС / Юрий Муравин

Удэгейцы живут на Дальнем Востоке и говорят на одном из языков алтайской группы. Основу верований удэ (самоназвание народа) составляет анимизм — поклонение природным явлениям и животным. Главное божество удэгейцев — Хозяин тайги. Ему принято оставлять всевозможные подарки: благословение Хозяина тайги гарантирует удачную охоту. Кроме него существуют ещё хозяин гор Онку, хозяйка огня Пузя Азани и хозяин воды Ганики.

Представители народа удэ верят в переселение душ, причём их мифы на эту тему очень интересны: они считают, что после смерти душа проживает ещё одну человеческую жизнь в загробном мире, затем отправляется в другой мир, где всегда темно и нет ничего, кроме угля, но в конце концов душа попадает к старухе Тагу Мама и возвращается на землю, вселившись в птицу противоположного пола.

При этом птичка, в которую переселяется душа, становится тотемным животным её рода. Но удэгейцы поклоняются не только птицам: их шаманы почитают речную рыбу, особенно кету (эту рыбу называли Мамаса Давани). Кроме того, удэгейцы поклоняются амурским тиграм. Принято молиться тигриному следу и просить у тотемного животного удачной охоты.

Верования хантов

Ханты с размахом празднуют Пупи як, то есть «медвежьи игрища». Фото © khanty-yasang.ru

Ханты — коренные жители Ханты-Мансийского автономного округа. В качестве традиционных промыслов они занимаются охотой, рыболовством и оленеводством. Хантыйский язык пока причислен к обско-угорской ветви языков и разделён на несколько диалектов: северную, восточную и южную языковые группы.

Традиционно ханты верят в то, что в одном человеке существует множество душ. Это несколько роднит их верования с мифологией Древнего Египта: у египтян душа тоже состояла из нескольких частей. Кроме того, ханты наделяли душами все явления природы, с которыми сталкивались: реку, лес, солнце, небо… А основой верований хантов считается шаманизм.

Самое главное тотемное животное в системе мировоззрения хантов — это медведь. Главный религиозный праздник этого народа так и называется — Пупи як, или «медвежья пляска». Для хантов медведь — магическое существо, а людям он приходится близким родственником. Медвежья пляска начинается после охоты на медведя: в следующие четыре или пять дней ханты проводят народные гулянья, поют традиционные песни и рассказывают сказки. Праздник завершается особым обрядом, который совершают шаманы. Обряд возвращает душу медведя его Небесному отцу, который также является прародителем всех людей.

Верования манси

Основной промысел народа манси — разведение оленей. Фото © ТАСС / Алексей Щукин

Манси — ещё один коренной народ Ханты-Мансийского округа. Они тоже занимаются традиционными для сибирских кочевников промыслами, например оленеводством, охотой и рыбалкой. Мансийский язык принадлежит к уральской языковой семье вместе с хантыйским.

Верования манси — это шаманизм и анимизм. По их мнению, в человеке живёт четыре или пять душ, так что эти числа являются для манси священными. Мифология манси делит мир манси на три яруса. На верхнем располагается Торум, олицетворение неба, первопричина добра. Средний ярус — это земля, где и живут манси. Нижний — опасное место, колыбель демонических существ.

Для манси медведь также является священным животным. Манси, как и ханты, проводят обряд медвежьих игрищ, во время которого принято устраивать гадания, есть медвежье мясо и ритуально хоронить остатки этого животного. Но ещё более важен для манси олень: на нём держится весь традиционный быт манси и его принято ритуально приносить в жертву на Олений праздник, который по традиции устраивают весной.

Верования алтайцев

Алтайцы раньше были буддистами, а сейчас верят в верховное божество Тенгри. Фото © Леонид Круглов

Когда-то алтайцы были буддистами, но позже вернулись к своим традиционным верованиям, которые основаны на бурханизме, шаманизме, тенгрианстве. Тенгрианство ­— это древняя религия сибирских народов, которая ставит во главу пантеона верховного бога Тенгри. Бурханизм же ­— достаточно новое явление, эта система вероучений появилась в начале прошлого века. По бурханизму верховным божеством является Ак Буркан, мессия, который должен вернуться на землю.

Поклоняются алтайские шаманы и животным. Главный из них — марал, то есть олень. Из рогов маралов производят всевозможные целительные средства, а самому животному посвящены специальные обряды. К каждому алтайскому роду «привязан» особый зверь-покровитель. Среди них, опять же, медведь, волк, северный олень и косуля. Интересно, что тотемные животные распределялись по родам в зависимости от конкретного места, где проживал род: на кого больше всего охотились, тот и становился родовым тотемом.

Верования коми

Коми считают, что прародительницей всего живого на земле была утка, из яиц которой вылупились два главных божества. Фото © Шедеврум

Родина этого коренного народа — Республика Коми. Язык этого народа тоже принадлежит к уральской семье языков, а вот верования от других народов сильно отличаются. У коми два верховных божества: это Ен, создатель всего живого, и Омӧль, божество-разрушитель.

Согласно коми-мифологии, всё началось с птицы — утки, которая плавала в первичном океане и произвела на свет два яйца. Из них и вылупились божества Ен и Омӧль. Стоит ли упоминать, что утка является главным священным животным для коми? Но не только утка: коми также почитают глухаря, лося, медведя, белую сову и сёмгу.