Калмыцкая шаманка раскрыла, в каких цветах ни в коем случае нельзя встречать новый, 2025 год

Подготовка к Новому году — время суеты, планирования и украшения дома. Но задумывались ли вы, что выбор цвета для праздничного наряда или оформления интерьера может повлиять на удачу в будущем году? Эксперты в области эзотерики уверены: неправильный цвет способен испортить не только праздник, но и весь следующий год. Мы не просто собрали рекомендации по стилю — это настоящая философия взаимодействия с энергетикой. Давайте разбираться, какие цвета привлекут успех, а какие — стоит обходить стороной.

Почему на Новый год 2025 важно выбрать правильный цвет

В каких цветах нельзя встречать Новый год 2025. Фото © Шедеврум

Потомственная калмыцкая ясновидящая и целительница Елена Батыр считает, что каждый цвет несёт определённую энергетику, которая либо усиливает, либо подавляет важные аспекты нашей жизни: финансы, любовь, карьеру. Особую роль в 2025 году играет стихия Земли, которая будет активно воздействовать на судьбы людей.

Запрещённые цвета: что нельзя надевать на Новый год 2025

Какие цвета принесут удачу в 2025 году. Фото © Шедеврум

Для встречи нового, 2025 года категорически не рекомендуется жёлтый, коричневый, бежевый, белый. Эти цвета ассоциируются со стихией Земли, которая в 2025 году может стать причиной профессиональных неудач. «Даже если на вас не будет одежды этих цветов, но в комнате окажутся бежевые шторы или коричневый ковёр, это уже привлечёт негативную энергетику», — предупреждает Елена.

По словам шаманки, зелёный цвет способен разрушить любовь. Он превращает сильные чувства в дружеские отношения, что особенно опасно для пар. «Этот цвет будет разрушать любовь. Он будет из любви делать дружбу. Бывает такое, что люди женаты даже, а потом встретили Новый год в зелёном цвете — и любовь переходит в дружбу. Поэтому если вы не будете надевать зелёное, то автоматически будете притягивать любовь и приятные отношения», — утверждает ясновидящая.

Красный цвет в 2025 году будет неблагоприятным, хотя его влияние на судьбу менее очевидно. Елена советует отказаться от него, чтобы избежать ненужных рисков.

Цвета, которые принесут удачу пр встрече 2025 года

Советы шаманки: что надеть на Новый год. Фото © Шедеврум

Чёрный цвет усиливает энергетику успеха и финансового благополучия. Подходит для привлечения любви, материального роста и общей гармонии в жизни. Синий — ещё один мощный цвет для 2025 года, который особенно эффективен для укрепления финансовой стабильности. «Тёмно-синий будет улучшать именно финансы, деньги упадут вам на голову совершенно неожиданно, откуда вы даже и не ждали, и не с работы», — делится целительница Елена Батыр.

Нейтральные цвета: можно, но осторожно

Почему нельзя надевать зелёное в Новый год. Фото © Шедеврум

Если вы не хотите рисковать, но и не ставите целью привлечь удачу, можно выбрать нейтральные цвета: бирюзовый, серый, фиолетовый, оранжевый. Эти оттенки не несут ни положительной, ни отрицательной энергии. Но и это не то чтобы хорошо: «Будете как человек, плывущий по течению без паруса и весёл. Его несёт куда-то, и он не контролирует ситуацию», — объясняет Елена.

Рекомендации для новогодней ночи

Какие цвета привлекут деньги и любовь в 2025. Фото © Шедеврум

Избегайте одежды и декора в запрещённых цветах: жёлтом, коричневом, бежевом, белом, зелёном, красном. Отдайте предпочтение чёрному и тёмно-синему — они принесут успех и финансовую стабильность. Если хочется экспериментов, выбирайте нейтральные оттенки. Они не изменят вашу энергетику, но и не привлекут негатив. Не забывайте про интерьер: замените шторы, скатерти и декор, если они выполнены в запрещённых цветах.