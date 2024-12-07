12 мандаринов и обряд на новогоднюю ночь, чтобы в 2025 году никогда не нуждаться в деньгах

Встреча Нового года всегда наполнена магией и надеждами на лучшее. В 2025 году, согласно восточному календарю, нас ожидает год Зелёной Деревянной Змеи, который обещает быть временем перемен и новых возможностей. Чтобы встретить этот год с позитивом и привлечь финансовое благосостояние, нужно не только выбрать правильные цвета наряда и приготовить нужные блюда, чтобы порадовать Змею, но и провести необычный обряд с 12 мандаринами. Это не только эмоционально зарядит атмосферу праздника, но и поможет настроиться на достаток и успех в будущих делах.

Для начала вам понадобится 12 мандаринов. Это число выбрано не случайно — оно символизирует изобилие и удачу. Мандарины ассоциируются с новым началом и благосостоянием, поэтому использовать их в новогоднем обряде будет особенно эффективно. Прежде чем начать ритуал, уделите внимание выбору цитрусовых: они должны быть свежими, спелыми и ароматными.

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Заранее подготовьте место для обряда, выбрав большую и красивую, желательно новую, тарелку. Разложите 12 мандаринов в круг, образуя символ бесконечности. В центре поставьте свечу и зажгите её. Это будет символом света и тепла, которые вы привлекаете в свою жизнь.

Теперь сосредоточьтесь и настройтесь на свои финансовые цели. Подумайте, чего бы вы хотели достичь в 2025 году Змеи. Визуализируйте свои желания и представляйте, как они осуществляются. С каждым вдохом наполняйте себя ощущением благополучия, а с каждым выдохом отпускайте страхи и сомнения.

После этого возьмите один мандарин, внимательно рассматривая его. Представьте, что в этом фрукте заключены ваши мечты. На кожуре мандарина напишите маркером свою финансовую цель. Например, «умножение доходов», «новая работа» или «создание бизнеса». Положите мандарин обратно в круг и продолжайте, пока все 12 мандаринов не будут заполнены вашими целями. Когда закончите, посмотрите вверх и поблагодарите Вселенную, что она вас услышала.

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С завершением обряда можно насладиться мандаринами вместе с близкими. Разделите фрукты, рассказав всем о целях и планах на новый год. Это укрепит ваши связи и создаст позитивную атмосферу, которая только способствует благополучию.

Завершив праздник, не спешите выкидывать шкурки от заряженных на удачу мандаринов. Пусть они полежат в вашем доме ещё несколько дней. Каждый раз, когда будете их видеть, вспоминайте о мечтах и намерениях, наполняясь энергией Нового года. И самое главное — не сомневайтесь, что желания сбудутся. Иначе рискуете столкнуться с неудачами в 2025 году.

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