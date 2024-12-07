Как выглядит главный тренд 2025 года от Pantone: всё про ультрамодный Mocha Mousse

Институт цвета Pantone определил цвет 2025 года: им стал «мокко мусс» (Mocha Mousse). Нежный коричневый оттенок уже привлёк внимание как профессиональных дизайнеров, так и обычных людей. Мы собрали в этом материале всё, что надо знать об институте Pantone и традиции выбора цвета года.

Что такое Институт цвета Pantone

Цветовой справочник от компании Pantone — настольная книга каждого уважающего себя дизайнера. Фото © Freepik / senivpetro

Институт цвета Pantone­ ­­— это организация, к которой в первую очередь обращаются бренды, когда им нужно разработать цветовую идентичность. В 1963 году компания произвела революцию в типографском деле: Pantone создал собственную систему сочетания цветов, которой до сих пор пользуются профессиональные дизайнеры. Институт — одно из подразделений компании, занимающееся исключительно исследованиями теории сочетания цветов и психологии цвета. Эти исследования задают главные тренды в области колористики: вот уже 25 лет, с 2000-го, в институте Pantone выбирают цвет года, который определяет главные тренды в дизайне на следующие 365 дней. В 2025-м цветом года стал «мокко мусс», нежный светло-коричневый оттенок, напоминающий шоколадный мусс и отдающий природной изысканностью.

Mocha Mousse 2025: Как эксперты искали оттенок

Mocha Mousse 2025, или «мокко мусс», в естественной среде обитания. Фото © pantone.ru

Ежегодно Pantone выбирает цвет, прогнозируя будущие тренды в дизайне. Mocha Mousse будет в 2025 году. Это глубокий, но в то же время нежный цвет. И трендовый оттенок, который вы можете в следующем году использовать как в одежде, так и в дизайне интерьеров. Каким образом в Pantone пришли именно к такому выбору цвета? Сейчас расскажем.

«Согревающий коричневый оттенок, пронизанный богатством. Он питает нас своим намёком на восхитительные качества шоколада и кофе, отвечая нашему желанию комфорта», — так Pantone объяснили выбор Mocha Mousse как цвета 2025 года. Эксперты Pantone правильно уловили настроения грядущего 2025 года: всем нам просто необходимы комфорт, уют и спокойствие, которые приносит с собой этот цвет.

Цвет 2025 года Mocha Mousse: Всё про трендовый оттенок

Пример интерьерного дизайна с использованием цвета Mocha Mousse 2025 от Pantone. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock Ai

Mocha Mousse 2025 — цвет года по версии Pantone ­— «глубокий коричневый, с нотками природной, земной изысканности». Это практически универсальный цвет для одежды: он легко сочетается с любыми другими цветами, как яркими, так и пастельными. Если покрасить стены в «мокко мусс», дизайн интерьера создаст ощущение спокойствия и защищённости, мебель в таком цвете тоже будет дышать теплом и уютом. Можно смело заказывать блэкаут-шторы в таком цвете: с ними сон будет здоровым и крепким.

При этом если вы сочетаете цвет года 2025 Mocha Mousse от Pantone с бежевым, то создаёте ощущение лёгкости и спокойствия. С зелёным «мокко мусс» будет смотреться очень стильно, а ещё создаст ощущение гармонии с природой: ведь вы наверняка уже видели такое сочетание цветов, когда летом выезжали на природу или ходили за грибами в лес. А если вам захотелось романтики, смело сочетайте цвет года 2025 Mocha Mousse с розовым: это создаст непередаваемую атмосферу нежности и уюта.

Пример использования Mocha Mousse в гаджетах

Смартфон-раскладушка Razr Plus в цвете года по версии Pantone — «мокка мусс». Фото © pantone

Компания Motorola в 2025 году выпустит несколько флагманских смартфонов. Посоветовавшись с институтом Pantone, дизайнеры решили покрасить две модели телефонов в Mocha Mousse — цвет года 2025. Модели, которые удостоились такой чести, — это раскладушка Razr Plus и флагман Edge 50 Neo. Мы посмотрели проморолики смартфонов и вот что увидели: «мокко мусс» замечательно смотрится на корпусе смартфона и будет вносить в вашу жизнь немного спокойствия и умиротворения.

При этом Motorola выпускает смартфон в цвете года не первый раз. Компания плотно сотрудничает с Pantone в вопросах дизайна и каждый год выпускает одну или несколько моделей смартфона в трендовом цвете. Например, в далёком 2023 году «Моторола» выпустила смартфон Edge30 Fusion в тогдашнем цвете года: это был Viva Magenta, или «да здравствует пурпурный!».

Главные цвета 2024 и 2023 по версии Pantone

Главные цвета 2023 и 2024 — «да здравствует пурпурный!» и «персиковый пух». Фото © pantone, © pantone

Как мы уже писали, Pantone выпускает цвет года систематично, начиная с 2000-го. В 2024 и 2023 годах компания тоже объявляла цвета года. В 2023 году это был Viva Magenta, что в переводе на русский значит «да здравствует пурпурный!». А в 2024 году главным цветом был Peach Fuzz, то есть «персиковый пух». Этот нежно-розовый цвет шикарно смотрелся на моделях Motorola Edge 50.