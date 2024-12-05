Респектабельный Mocha Mousse: Дизайнер раскрыла, как добавить цвет года Pantone в интерьер

Оттенок Mocha Mousse (мокко мусс), который институт цвета Pantone назвал цветом 2025 года, очень респектабельный и обволакивающий. Об этом в беседе с Life.ru заявила дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова. Она посоветовала использовать этот оттенок в интерьере точечно, чтобы добавить благородной эстетики.

По словам Кузнецовой, интерьерные тренды рассчитаны на длительный срок и не подвержены остромодным течениям, тем более обновляемым из года в год. Однако если вы по каким-то причинам следите за обновлением цвета года регулярно и стараетесь его интегрировать в собственный интерьер, то дизайнер рекомендует использовать его точечно: в домашнем текстиле, декоре, посуде. В предметах мягкой мебели малых форм (пуфы, кресла) он тоже будет уместен и добавит интерьеру благородной эстетики.

«Говоря об интерьерных стилях, где можно грамотно интегрировать предметы в цвете Mocha Mousse, то это мягкий минимализм, современная классика. Что же касается конкретных пространств квартиры, где этот оттенок будет наиболее уместен, то я бы рекомендовала его использовать в комнатах, выходящих на солнечную сторону, чтобы по цветопсихологии компенсировать избыток дневного освещения», — отмечает эксперт.