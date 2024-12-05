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5 декабря, 14:44

Институт Pantone выбрал шоколадный оттенок Mocha Mousse цветом 2025 года

Цвет 2025 года Mocha Mousse. Обложка © Pantone

Цвет 2025 года Mocha Mousse. Обложка © Pantone

Институт цвета Pantone представил цвет грядущего, 2025 года. Эксперты выбрали им PANTONE 17-1230 Mocha Mousse («мокко мусс»), пишет пресс-служба организации на своём сайте.

«Pantone выбирает цвет каждый год, который отражает глобальный дух времени — цвет года выражает глобальное настроение и отношение, отражая коллективное желание в форме единого, отличного оттенка», — говорится в материале.

По словам директора института Леатрис Эйземан, данный оттенок «расширяет наши представления о коричневом цвете от скромного и приземлённого до устремлённого и роскошного». Институт определяет главный цвет с 2000 года и изучает его влияние на разные отрасли.

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Напомним, в прошлом году специалисты Pantone выбрали Pantone 13-1023 Peach Fuzz, персиковый. Сотрудники предположили, что цвет создаёт ассоциацию между вкусом, зрением, осязанием и обонянием.

Николай Рюмин
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