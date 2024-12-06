Самые странные свадьбы мира: с деревом, Эйфелевой башней и другими необычными «партнёрами»

Свадьбы — это про любовь и верность, но иногда их участниками становятся вовсе не люди. Почему же кто-то решает жениться на дереве, смартфоне или даже карусели? Мы собрали шесть невероятных историй, каждая из которых ломает привычные представления о браке.

Брак с деревом

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / richardtorresperu

В 2013 году перуанский активист Ричард Торрес женился на дереве в Боготе. Этот необычный шаг был призван привлечь внимание к проблемам вырубки лесов. В элегантном белом костюме он произнёс «обеты» перед небольшой аудиторией, призывая к защите природы. Свадьба стала мощным экологическим манифестом.

Брак с куклой

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yurii_tolochko

Юрий Толочко, бодибилдер из Казахстана, устроил в 2020 году свадьбу со своей силиконовой куклой Марго. После 18 месяцев отношений он организовал пышную церемонию, где были гости, наряды и даже свадебный торт. Юрий говорит, что Марго помогла ему справиться с эмоциональными трудностями.

История любви с Эйфелевой башней

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Американка Эрика ЛаБри в 2007 году объявила о браке с Эйфелевой башней. Проведя символическую церемонию, она изменила фамилию на «Эйфель». По словам Эрики, она ощущает глубокую эмоциональную связь с архитектурными сооружениями. Её история привлекла внимание к редкому феномену — объектосексуальности.

Свадьба с одеялом

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / atyrauoil.official

Британская художница Паскаль Селлик в 2019 году устроила свадьбу со своим одеялом. Церемония прошла в Эксетере, а гости пришли в пижамах. Селлик объяснила, что одеяло поддерживало её в сложные периоды и этот «союз» был способом выразить благодарность.

Смартфон как партнёр по жизни

Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com — Yuri A

В 2016 году Аарон Червенак из Лас-Вегаса провёл церемонию брака со своим смартфоном. Этот шаг символизировал зависимость современных людей от гаджетов. Церемония была скорее художественным проектом, но вызвала бурные обсуждения в Интернете.

Брак с подушкой-аниме

Ли Джин Гю из Южной Кореи в 2010 году женился на подушке с изображением персонажа аниме. Он всегда носил её с собой, а их свадьба стала большим событием среди фанатов аниме. Этот случай вызвал бурю эмоций в социальных сетях.

Женитьба на кошке

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / scottperry

Скотт Перри из США в 2019 году организовал свадьбу со своей кошкой Оливией, чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных животных. Хотя брак был символическим, он помог собрать деньги для приютов и напомнил обществу о важности заботы о домашних питомцах.