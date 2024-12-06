Певица Анна Калашникова решила завести ребёнка после перенесённого выкидыша

Певица Анна Калашникова, известная своей яркой карьерой, долго не могла решиться на ещё одну беременность из-за пережитого выкидыша. Об этом артистка рассказала в интервью NEWS.ru.

По словам Анны, трагедия произошла несколько лет назад. Она потеряла нерождённого ребенка на сроке около пяти месяцев. Это стало для неё настоящим ударом, который долго не мог оставить её в покое. Морально певице было очень тяжело вернуться к мысли о новой беременности, ведь она опасалась, что всё может повториться. Артистка признаётся, что в тот момент нужно было время, чтобы преодолеть психологический барьер.

Однако, несмотря на этот тяжёлый опыт, Анна Калашникова не отказалась от своей мечты стать многодетной матерью. Сегодня она воспитывает сына Даниила и уже всерьёз задумывается о втором ребенке. Но перед тем как попытаться зачать малыша, она решила тщательно подготовиться.

Певица осознала, что для достижения своей цели ей нужно позаботиться о здоровье и физическом состоянии. Именно поэтому она начала готовиться к беременности заблаговременно: пересмотрела свой рацион питания, сделала его более сбалансированным, а также активно занялась спортом.

«Из-за того, что хочу забеременеть, я прохожу гормональную терапию и прилично набрала в весе. Для меня 3–5 килограммов уже много, я всегда привыкла быть стройной», — призналась Анна Калашникова. Но, по её словам, необходимость набрать килограммы ради будущей беременности оправдывает любые усилия.

Не желая терять форму, певица не оставляет своих занятий спортом. «Я хожу в бассейн, чтобы избавиться от лишних калорий после того, как съедаю что-то сладкое», — делится Калашникова. Она объясняет, что занятие плаванием помогает ей не только поддерживать фигуру в хорошем состоянии, но и служит своего рода психологической разгрузкой, поскольку она успокаивает себя после небольших радостей, таких как поедание любимых сладких десертов.

Кроме того, певица планирует и дальше продолжать работать над своим физическим состоянием. Она считает, что забота о теле играет ключевую роль не только в поддержании красоты, но и в здоровье будущего ребёнка. Анна подчеркивает, что важно быть в гармонии с собой и своим телом, и считает, что это поможет пережить все возможные сложности, связанные с очередной беременностью.