«Спасибо за всё»: Дочь Алсу публично обратилась к отцу после развода родителей

Младшая дочь Алсу, 16-летняя Микелла, трогательно поздравила своего отца, бизнесмена Яна Абрамова, с его 46-летием. Об этом сообщает издание «7Дней.ру».

Дочь Абрамова спела песню. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mikellaabramova

«Сегодня день рождения у моего папы. Люблю тебя очень! Спасибо за всё», — написала подросток в социальных сетях. Это послание стало символом её безусловной любви к отцу, несмотря на сложную ситуацию в семье. На фоне намёков Алсу в сторону мужа о пережитом предательстве, Микелла остаётся верной своему чувству любви и уважения к каждому из родителей.

Кроме того, Микелла опубликовала видео, на котором она поёт знаменитую песню Мэрайи Кэри «My All», а её отец, сидя за роялем, аккомпанирует. Этот ролик стало настоящим символом того, что несмотря на развод родителей, девочка продолжает поддерживать и любить обоих из них. В кадре отчетливо видно, как Абрамов внимательно следит за дочерью.

Самая младшая из детей Алсу, как и её старшая сестра Сафина, не скрывает своей привязанности к отцу, и в последнее время проводит с ним много времени. Например, недавно семья отдыхала в Дубае. Сафина, как и Микелла, поддерживает близкие отношения с Яном Абрамовым, несмотря на разногласия между родителями.

Алсу ранее признавалась, что всеми силами старается не втягивать детей в разборки с мужем. Она понимает важность того, чтобы они оставались вне семейных конфликтов и чувствовали поддержку от обоих родителей. «Мне повезло, у меня очень мудрые дети», — поделилась певица в одном из интервью.