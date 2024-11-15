Караоке, путешествия и массаж: Алсу рассказала, как отпраздновала развод с Абрамовым
Певица Алсу рассказала, что посетила караоке во время празднования развода
Певица Алсу. Обложка © Telegram / Алсу
Певица Алсу решила походом в караоке отпраздновать развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Об этом она рассказала в «ШБ-шоу» на MusicBox.
«Не было желания сделать каре. Зато у меня такие повороты были после рождения детей, когда я делала каре, немного меняла стиль в одежде. В этот раз я полюбила себя ещё больше, я всем довольна. После развода я пошла в караоке, мы [с подругами] отмечали там», — пояснила артистка.
Алсу добавила, что с подругами в караоке пела песню Любови Успенской «К единственному, нежному». По её словам, эта душераздирающая композиция является гимном всех караоке. Затем певица порадовала себя путешествиями, бьюти-процедурами и массажем. В список, по словам Алсу, не попал только шопинг, так как он перестал её радовать.
Напомним, о решении Алсу развестись с Яном Абрамовым стало известно в мае этого года. Пара прожила вместе более 18 лет, у них трое детей. Журналисты выведали вероятную причину раскола в отношениях — предприниматель мог изменить супруге с блогершей и бывшей девушкой Тимати Анастасией Решетовой. Эти предположения впоследствии косвенным образом подтвердила Алсу. А 27 августа их брак официально расторгли в Пресненском суде Москвы.