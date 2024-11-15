Караоке, путешествия и массаж: Алсу рассказала, как отпраздновала развод с Абрамовым

Певица Алсу решила походом в караоке отпраздновать развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Об этом она рассказала в «ШБ-шоу» на MusicBox.

«Не было желания сделать каре. Зато у меня такие повороты были после рождения детей, когда я делала каре, немного меняла стиль в одежде. В этот раз я полюбила себя ещё больше, я всем довольна. После развода я пошла в караоке, мы [с подругами] отмечали там», — пояснила артистка.