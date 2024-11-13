«Как будет, так и будет»: Алсу не исключила второго замужества

Певица Алсу приободрилась после пережитого летом развода, снова начала посещать светские мероприятия, у неё впервые за 20 лет состоялось сольное выступление, после которого она анонсировала гастроли. Более того, похоже, что артистка уже подумывает о том, чтобы выйти замуж во второй раз.

«Открыта ко всему новому. Я очень сосредоточена сейчас на работе, на новых проектах, на себе, естественно», — поделилась она в интервью с «Пятым каналом».

Ходят слухи, что артистка уже ездила в путешествие с новым кавалером — на это намекает адвокат её экс-супруга Яна Абрамова, — но сама она опровергла это утверждение. При этом Алсу признаёт, что хотела бы вновь выйти замуж в будущем, но на этот раз с предварительным заключением брачного договора.