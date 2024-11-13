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13 ноября, 19:17

«Как будет, так и будет»: Алсу не исключила второго замужества

Певица Алсу рассказала, что не против выйти замуж во второй раз

Певица Алсу. Обложка © VK / Алсу

Певица Алсу. Обложка © VK / Алсу

Певица Алсу приободрилась после пережитого летом развода, снова начала посещать светские мероприятия, у неё впервые за 20 лет состоялось сольное выступление, после которого она анонсировала гастроли. Более того, похоже, что артистка уже подумывает о том, чтобы выйти замуж во второй раз.

«Открыта ко всему новому. Я очень сосредоточена сейчас на работе, на новых проектах, на себе, естественно», — поделилась она в интервью с «Пятым каналом».

Ходят слухи, что артистка уже ездила в путешествие с новым кавалером — на это намекает адвокат её экс-супруга Яна Абрамова, — но сама она опровергла это утверждение. При этом Алсу признаёт, что хотела бы вновь выйти замуж в будущем, но на этот раз с предварительным заключением брачного договора.

«Вы знаете, у меня было определённое представление об идеальном человеке. Сейчас я просто наслаждаюсь жизнью, плыву по течению, так сказать. Как будет, так и будет», — подытожила Алсу.

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Напомним, о решении Алсу развестись с Яном Абрамовым стало известно в мае 2024 года. Пара прожила вместе свыше 18 лет, у них трое детей. Журналисты выведали вероятную причину раскола в отношениях — предприниматель мог изменить супруге с блогершей и бывшей девушкой Тимати Анастасией Решетовой. Эти предположения впоследствии косвенным образом подтвердила Алсу. 27 августа их брак официально расторгли в Пресненском суде Москвы.

Юрий Лысенко
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