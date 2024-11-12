Алсу нанесла внезапный удар по рэперу Natan после грязного скандала с изменами
Певица Алсу отказалась от дуэта с Natan на фоне скандала с изменами рэпера
Natan и Алсу. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/natan_official, alsou_a
Оправившись после долгого и сложного бракоразводного процесса с Яном Абрамовым певица Алсу впервые за долгое время дала большой сольный концерт. Певица исполнила многие свои хиты в московском Доме музыки, среди которых кавер на трек группы «Сливки» — «Буду я любить», записанный вместе с Натаном (Natan). Рэпера на живом выступлении тактично заменили.
Совместную композицию музыканты записали ещё в 2023 году. Однако на недавнем концерте зрители слушали вместе скандального рэпера исполнение Александра Панайотова. Алсу не стала комментировать решение заменить замаравшегося коллегу, однако осторожность звезды ясна, с учётом недавних событий в жизни Натана.
Напомним, ранее появилась информация о том, что Натан провёл жаркую ночь с певицей Бьянкой на теле-шоу «Звёзды в джунглях», будучи в этот момент в статусе женатого. Утехи звёзд попали на камеру. Примечательно, что ещё несколько недель назад Натан попал в идентичный скандал на шоу — исполнителя заметили целующимся с блогершей Лерчек на тех же съёмках, после чего он извинялся и обещал горы свернуть, чтобы сохранить свой брак.