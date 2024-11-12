Алсу нанесла внезапный удар по рэперу Natan после грязного скандала с изменами

Оправившись после долгого и сложного бракоразводного процесса с Яном Абрамовым певица Алсу впервые за долгое время дала большой сольный концерт. Певица исполнила многие свои хиты в московском Доме музыки, среди которых кавер на трек группы «Сливки» — «Буду я любить», записанный вместе с Натаном (Natan). Рэпера на живом выступлении тактично заменили.