Алёна Блин рассказала о загадочно исчезнувшем кольце, которое Натан подарил Бьянке после жаркой ночи

Рэпер Натан подарил Бьянке кольцо, когда они провели вместе ночь на шоу «Звёзды в джунглях». Об этом рассказала интервьюер и ведущая авторского шоу на YouTube под названием «Алёна, блин!» Алёна Жигалова.

Как рассказала блогер во время личной трансляции, уже к следующему дню кольцо куда-то запропастилось. Кроме того, остаётся неясным — было ли колечко обручальным. Алёна Блин попросила подписчиков рэпера адресовать этот вопрос ему.