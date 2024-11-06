Алёна Блин рассказала о загадочно исчезнувшем кольце, которое Натан подарил Бьянке после жаркой ночи
Алёна Блин: Натан подарил Бьянке кольцо во время шоу «Звёзды в джунглях»
Натан и Бьянка. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/natan_official, biankarnb
Рэпер Натан подарил Бьянке кольцо, когда они провели вместе ночь на шоу «Звёзды в джунглях». Об этом рассказала интервьюер и ведущая авторского шоу на YouTube под названием «Алёна, блин!» Алёна Жигалова.
Алёна Блин рассказала, что Натан подарил Бьянке кольцо во время проведённой вместе ночи. Видео © Telegram / «ВСЕ РЕАЛИТИ»
Как рассказала блогер во время личной трансляции, уже к следующему дню кольцо куда-то запропастилось. Кроме того, остаётся неясным — было ли колечко обручальным. Алёна Блин попросила подписчиков рэпера адресовать этот вопрос ему.
Напомним, на днях стало известно о том, что Натан провёл жаркую ночь с певицей Бьянкой на теле-шоу «Звёзды в джунглях», будучи в этот момент женат. Более того, их утехи попали на камеру. Причём всего за пару недель до этого, исполнителя заметили целующимся с блогершей Лерчек на тех же съёмках, после чего он извинялся и обещал горы свернуть, чтобы сохранить свой брак.