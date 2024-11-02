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2 ноября, 13:11

Бьянка случайно рассекретила двух новых участников шоу «Звёзды в джунглях»

Новыми участниками «Звёзд в джунглях» станут Омар Алитбуев и Вячеслав Манучаров

Бьянка спалила нового участника шоу «Звёзды в джунглях» — Омара Алитбуева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ biankarnb

Бьянка спалила нового участника шоу «Звёзды в джунглях» — Омара Алитбуева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ biankarnb

Певица Бьянка спалила в своих соцсетях двух новых участников шоу «Звёзды в джунглях». Артистка решила поделиться фотографиями со съёмок программы, но забыла кое-кого замазать.

Новый участник шок «Звёзды в джунглях» — Вячеслав Манучаров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ biankarnb, Wikipedia / Георгий Кардава

Новый участник шок «Звёзды в джунглях» — Вячеслав Манучаров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ biankarnb, Wikipedia / Георгий Кардава

Звезда выложила снимки, вспоминая съёмки шоу. Исполнительница также сделала тёплые и дружеские подписи к фотографии. Единственное, забыла замазать лица двух новых участников, которые есть на снимках, но в программе ещё не появились.

Фото без смайлов певица сразу удалила. Позже она опубликовала тот же кадр, но уже со стикерами сверху. В результате поисков нашлись все два новых участника. Ими оказались Омар Алитбуев и Вячеслав Манучаров.

Секс-марафону рэпера Natan на глазах миллионов зрителей нашлось печальное объяснение
Секс-марафону рэпера Natan на глазах миллионов зрителей нашлось печальное объяснение

«Звёзды в джунглях» — довольно неординарный проект, в котором знаменитости сталкиваются с различными испытаниями. Недавно у блогерши Лерчек случилась истерика из-за происшествия с двумя тараканами, заползшими ей в трусы. Кроме того, её и женатого Natan застали целующимися. Пользователи сети негодуют — Валерия развелась с мужем совсем недавно, а рэпер состоит в браке уже много лет, что закономерно вызвало шквал критики. По словам блогерши Лерчек, певец использовал её для собственного пиара. О супруге исполнитель умышленно умалчивал, намекая на недомолвки и скорый развод. Сам Natan принёс извинения и объяснил роман на стороне изменениями психики, которые произошли у него вдали от дома. Жена же не стала этого терпеть и объявила о расставании после 12 лет брака и рождения двух детей. К слову на этом скандал не закончился, на днях в Сеть утекло его секс-видео с Бьянкой.

Наталья Афонина
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