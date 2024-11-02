Бьянка случайно рассекретила двух новых участников шоу «Звёзды в джунглях»

Певица Бьянка спалила в своих соцсетях двух новых участников шоу «Звёзды в джунглях». Артистка решила поделиться фотографиями со съёмок программы, но забыла кое-кого замазать.

Новый участник шок «Звёзды в джунглях» — Вячеслав Манучаров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ biankarnb, Wikipedia / Георгий Кардава

Звезда выложила снимки, вспоминая съёмки шоу. Исполнительница также сделала тёплые и дружеские подписи к фотографии. Единственное, забыла замазать лица двух новых участников, которые есть на снимках, но в программе ещё не появились.