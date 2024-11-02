Бьянка случайно рассекретила двух новых участников шоу «Звёзды в джунглях»
Новыми участниками «Звёзд в джунглях» станут Омар Алитбуев и Вячеслав Манучаров
Бьянка спалила нового участника шоу «Звёзды в джунглях» — Омара Алитбуева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ biankarnb
Певица Бьянка спалила в своих соцсетях двух новых участников шоу «Звёзды в джунглях». Артистка решила поделиться фотографиями со съёмок программы, но забыла кое-кого замазать.
Новый участник шок «Звёзды в джунглях» — Вячеслав Манучаров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ biankarnb, Wikipedia / Георгий Кардава
Звезда выложила снимки, вспоминая съёмки шоу. Исполнительница также сделала тёплые и дружеские подписи к фотографии. Единственное, забыла замазать лица двух новых участников, которые есть на снимках, но в программе ещё не появились.
Фото без смайлов певица сразу удалила. Позже она опубликовала тот же кадр, но уже со стикерами сверху. В результате поисков нашлись все два новых участника. Ими оказались Омар Алитбуев и Вячеслав Манучаров.
«Звёзды в джунглях» — довольно неординарный проект, в котором знаменитости сталкиваются с различными испытаниями. Недавно у блогерши Лерчек случилась истерика из-за происшествия с двумя тараканами, заползшими ей в трусы. Кроме того, её и женатого Natan застали целующимися. Пользователи сети негодуют — Валерия развелась с мужем совсем недавно, а рэпер состоит в браке уже много лет, что закономерно вызвало шквал критики. По словам блогерши Лерчек, певец использовал её для собственного пиара. О супруге исполнитель умышленно умалчивал, намекая на недомолвки и скорый развод. Сам Natan принёс извинения и объяснил роман на стороне изменениями психики, которые произошли у него вдали от дома. Жена же не стала этого терпеть и объявила о расставании после 12 лет брака и рождения двух детей. К слову на этом скандал не закончился, на днях в Сеть утекло его секс-видео с Бьянкой.