Секс-марафону рэпера Natan на глазах миллионов зрителей нашлось печальное объяснение

В последние дни рэпер Natan оказался в центре внимания из-за романа с блогершей Лерчек. Сладкая парочка закрутила шуры-муры на съёмках шоу «Звёзды в джунглях», что стало причиной окончательного крушения брака музыканта. По мнению психолога Александры Метальниковой, популярный исполнитель не смог устоять перед яркой и красивой Лерчек. Ко всему прочему, в этот момент он был, по всей видимости, уязвим.

«В этом смысле его, конечно, можно понять, потому что Лерчек достаточно яркая и огненная женщина. И это в сочетании с тем, что, если верить его жене, они расстались незадолго до этого шоу. Скорее всего, он был очень уязвлён, как и всякий мужчина», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт добавила, что ситуацию в какой-то степени усугубил кризисный возраст 38-летнего Natan. Она рассказала, что каждые 18,5 лет происходят кризисы, которые сказываются на общем гормональном фоне. Каждый из таких моментов приводит к внезапным событиям во внутренней психологической жизни, в том числе и влюблённостям.