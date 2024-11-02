Секс-марафону рэпера Natan на глазах миллионов зрителей нашлось печальное объяснение
Психолог Метальникова: Natan был уязвлён в момент измены с Лерчек
Natan и Лерчек. Фото © VK / natan_official, Telegram / ler_chek_official
В последние дни рэпер Natan оказался в центре внимания из-за романа с блогершей Лерчек. Сладкая парочка закрутила шуры-муры на съёмках шоу «Звёзды в джунглях», что стало причиной окончательного крушения брака музыканта. По мнению психолога Александры Метальниковой, популярный исполнитель не смог устоять перед яркой и красивой Лерчек. Ко всему прочему, в этот момент он был, по всей видимости, уязвим.
«В этом смысле его, конечно, можно понять, потому что Лерчек достаточно яркая и огненная женщина. И это в сочетании с тем, что, если верить его жене, они расстались незадолго до этого шоу. Скорее всего, он был очень уязвлён, как и всякий мужчина», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Эксперт добавила, что ситуацию в какой-то степени усугубил кризисный возраст 38-летнего Natan. Она рассказала, что каждые 18,5 лет происходят кризисы, которые сказываются на общем гормональном фоне. Каждый из таких моментов приводит к внезапным событиям во внутренней психологической жизни, в том числе и влюблённостям.
«Да, ситуация неприятная, но вполне возможно, что если он через неё пройдёт, причём с минимальными репутационными издержками и максимальными личностными приобретениями, то на его грядущую жизнь, я надеюсь, это повлияет исключительно хорошо и правильно», — заключила Метальникова.
Напомним, блогершу Лерчек и женатого Natan застали целующимися во время съёмок шоу «Звёзды в джунглях». Пользователи сети негодуют — Валерия развелась с мужем совсем недавно, а Natan состоит в браке уже много лет, что закономерно вызвало шквал критики. По словам блогерши Лерчек, рэпер использовал её для собственного пиара. О супруге исполнитель умышленно умалчивал, намекая на недомолвки и скорый развод. Сам Natan принёс извинения супруге и объяснил роман на стороне изменениями психики, которые произошли у него вдали от дома. Жена же не стала этого терпеть и объявила о расставании после 12 лет брака и рождения двух детей.