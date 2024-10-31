Лерчек, подвинься: В Сеть утекло секс-видео с Бянкой и Natan на шоу «Звёзды в джунглях»

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) оказалась не единственной, кому вскружил голову рэпер Натан за съёмках шоу «Звёзды в джунглях». Super опубликовал видео любовных утех ловеласа, который был на тот момент женат, с певицей Бьянкой.

Кадр из видео, на котором Бьянка и Натан предались страсти на проекте. Фото © Super

На кадрах всё по-взрослому: и жаркие поцелуи и ласки пооткровеннее, которым парочка предалась на шезлонге под покровом ночи. Неизвестно, попадёт ли что-то из снятого в эфир. Сама Бьянка, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети, заверила, что её с Натаном связывает только дружба.

Недавно интернет активно обсуждал видео поцелуев Лерчик и Natan, которые закрутили интрижку во время съемок шоу «Звезды в джунглях». В ответ на это артист публично извинился и пообещал сделать все возможное для сохранения своего брака. Ведь Natan, исполнитель хита «Дерзкая», женат на Анастасии Швецовой с 2012 года, и у них двое детей. Этим летом, перед выходом в эфир проекта «Звезды в джунглях», он признался, что изменил своей супруге, но она его простила.