Лерчек, подвинься: В Сеть утекло секс-видео с Бянкой и Natan на шоу «Звёзды в джунглях»
Super опубликовал видео любовных утех певицы Бьянки и рэпера Натана
Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) оказалась не единственной, кому вскружил голову рэпер Натан за съёмках шоу «Звёзды в джунглях». Super опубликовал видео любовных утех ловеласа, который был на тот момент женат, с певицей Бьянкой.
Кадр из видео, на котором Бьянка и Натан предались страсти на проекте. Фото © Super
На кадрах всё по-взрослому: и жаркие поцелуи и ласки пооткровеннее, которым парочка предалась на шезлонге под покровом ночи. Неизвестно, попадёт ли что-то из снятого в эфир. Сама Бьянка, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети, заверила, что её с Натаном связывает только дружба.
Недавно интернет активно обсуждал видео поцелуев Лерчик и Natan, которые закрутили интрижку во время съемок шоу «Звезды в джунглях». В ответ на это артист публично извинился и пообещал сделать все возможное для сохранения своего брака. Ведь Natan, исполнитель хита «Дерзкая», женат на Анастасии Швецовой с 2012 года, и у них двое детей. Этим летом, перед выходом в эфир проекта «Звезды в джунглях», он признался, что изменил своей супруге, но она его простила.
Следует отметить, что на тот момент Анастасия, похоже, не была в курсе событий шоу. После выхода реалити и публикации видео с Natan и Лерой, Швецова решила уйти от мужа и отправилась в Казахстан. Позже она также сообщила, что рассталась с ним за месяц до начала съемок проекта. Другие участники реалити-шоу считают, что слова Швецовой — это попытка помочь бывшему сохранить свою репутацию. По словам Аланы Мамаевой, Natan обманывал свою жену. Она напомнила, что рэпер публично посвятил свое участие в шоу супруге и детям, носил кольцо на безымянном пальце на протяжении всего проекта и звонил домой.
ТАСС / Вадим Тараканов, Сергей Виноградов