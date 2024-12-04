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4 декабря, 08:59

Павел Табаков показал редкое фото четырёхлетней дочери от Софьи Синицыной

Павел Табаков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tabakov_pavel

Павел Табаков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tabakov_pavel

29-летний Павел Табаков стал отцом в 2020 году. Ребёнка ему родила актриса Софья Синицына, с которой он к тому времени уже расстался. Несмотря на разрыв с возлюбленной, Павел не отказался от дочери: он признал девочку и согласился помогать как ей, так и её матери, сообщает издание «7Дней.ру».

Мия Табакова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tabakov_pavel

Мия Табакова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tabakov_pavel

Сейчас дочке Павла — Мие Табаковой — уже 4 года, и она поразительно похожа на своего отца: русые волосы, светлые глаза и, по словам близких, замечательная улыбка. Недавно актёр поделился в социальных сетях редким фото, на котором Миа помогает ему собирать искусственную ёлку. На снимке девочка стоит рядом с ветками, тщательно выбирая, где разместить каждую игрушку. В комментариях поклонники отметили, как сильно она похожа на своего знаменитого отца.

Кроме того, в их семейной жизни активно участвует бабушка девочки — Марина Зудина. По словам друзей семьи, именно она настояла на том, чтобы сын не отказался от своего ребёнка, и с тех пор регулярно проводит время с внучкой. Марина — крепкая опора для Павла и его дочери.

Мама девочки, Софья Синицына, по слухам, в последнее время сосредоточена на своей личной жизни и творчестве. Восходящая звезда активно развивает свою актёрскую карьеру, а также пытается наладить отношения. Осенью 2023 года вокруг Синицыной разгорелся громкий скандал, когда на экраны вышел сериал «Чистые», в котором артистка исполнила одну из главных ролей. В кадре ей часто приходилось сниматься в откровенных сценах, что привлекло внимание зрителей и прессы.

Однако самый большой резонанс вызвала информация о том, что во время съёмок Софья завела интрижку с режиссёром проекта. По слухам, она очаровала его своей харизмой и внешностью, а результатом этой связи стал разрыв Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой.

Сейчас актриса живёт в Санкт-Петербурге, а Бондарчук, судя по всему, переживает непростой период. Он стал часто появляться на публичных мероприятиях в одиночестве и без обручального кольца, что усилило слухи о возможном разводе.

Младшая дочь Стаса Михайлова становится копией своей мамы
Младшая дочь Стаса Михайлова становится копией своей мамы

Ранее Гуф раскрыл, сколько тратит на содержание дочери. По словам артиста, он перечисляет матери девочки около 300 000 рублей в месяц.

Валентина Раппопорт
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