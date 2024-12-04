Павел Табаков показал редкое фото четырёхлетней дочери от Софьи Синицыной

29-летний Павел Табаков стал отцом в 2020 году. Ребёнка ему родила актриса Софья Синицына, с которой он к тому времени уже расстался. Несмотря на разрыв с возлюбленной, Павел не отказался от дочери: он признал девочку и согласился помогать как ей, так и её матери, сообщает издание «7Дней.ру».

Мия Табакова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tabakov_pavel

Сейчас дочке Павла — Мие Табаковой — уже 4 года, и она поразительно похожа на своего отца: русые волосы, светлые глаза и, по словам близких, замечательная улыбка. Недавно актёр поделился в социальных сетях редким фото, на котором Миа помогает ему собирать искусственную ёлку. На снимке девочка стоит рядом с ветками, тщательно выбирая, где разместить каждую игрушку. В комментариях поклонники отметили, как сильно она похожа на своего знаменитого отца.

Кроме того, в их семейной жизни активно участвует бабушка девочки — Марина Зудина. По словам друзей семьи, именно она настояла на том, чтобы сын не отказался от своего ребёнка, и с тех пор регулярно проводит время с внучкой. Марина — крепкая опора для Павла и его дочери.

Мама девочки, Софья Синицына, по слухам, в последнее время сосредоточена на своей личной жизни и творчестве. Восходящая звезда активно развивает свою актёрскую карьеру, а также пытается наладить отношения. Осенью 2023 года вокруг Синицыной разгорелся громкий скандал, когда на экраны вышел сериал «Чистые», в котором артистка исполнила одну из главных ролей. В кадре ей часто приходилось сниматься в откровенных сценах, что привлекло внимание зрителей и прессы.

Однако самый большой резонанс вызвала информация о том, что во время съёмок Софья завела интрижку с режиссёром проекта. По слухам, она очаровала его своей харизмой и внешностью, а результатом этой связи стал разрыв Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой.

Сейчас актриса живёт в Санкт-Петербурге, а Бондарчук, судя по всему, переживает непростой период. Он стал часто появляться на публичных мероприятиях в одиночестве и без обручального кольца, что усилило слухи о возможном разводе.