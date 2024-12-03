Гуф раскрыл, сколько тратит денег на содержание дочери
Рэпер Гуф сообщил, что перечисляет Королёвой 300 тыс. рублей в месяц для дочери
Гуф предоставил доказательства регулярных переводов на сумму от 300 до 400 тысяч рублей в месяц. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / therealguf
Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, оказался в центре скандала с бывшей женой Юлией Королёвой. Он сообщил в интервью Super.ru, сколько денег тратит на содержание дочери каждый месяц.
Юлия Королёва, активно делящаяся своей жизнью в социальных сетях, заявила, что алиментов едва хватает на аренду квартиры в центре Москвы. Она также подчеркнула, что дополнительных средств на одежду и кружки для дочери не получает, хотя рада и такой помощи.
В ответ на обвинения Гуф предоставил изданию доказательства регулярных переводов на сумму от 300 до 400 тысяч рублей в месяц. Рэпер считает, что эта сумма вполне достаточна для содержания ребенка, если не снимать жильё за 250 тысяч рублей. «Слишком большие запросы у этой девушки. Слишком», — заявил он в интервью.
По данным издания, Королёва с дочерью живут в центре Москвы: съём квартиры там стоит от 130 тысяч рублей за 38 квадратных метров. При этом бывшая жена Гуфа ездит только на такси бизнес-класса и наняла няню.
История отношений Гуфа и Юлии началась в 2019 году, когда они познакомились. В 2021 году пара поженилась, а в мае 2022-го у них родилась дочь. Однако вскоре отношения дали трещину, и в 2023 году они развелись после скандала в Таиланде. Юлия обвинила мать Гуфа в том, что она настраивает его против неё, что лишь усугубило ситуацию.
Несмотря на разрыв с Королёвой, Гуф старается поддерживать связь с дочерью. В прошлом мае он и Юлия опубликовали совместную фотосессию с Тиной по случаю её первого дня рождения.
Ранее музыкант несколько раз штурмовал пустую виллу экс-возлюбленной на Пхукете, засняв происходящее на видео. В ответ мать его дочери Тины пообещала лишить исполнителя родительских прав. Сначала рэпер попытался прорваться в жилище Королёвой ночью, вооружившись кастетом, но ничего не получилось. Утренняя вылазка оказалась удачнее, и автор хитов попал на территорию виллы, требуя от бывшей супруги выйти. Дома никого не было.