Ещё один последний раз: Гуфа сняли в рехабе за танцами с куриной ножкой в зубах

На видео Гуф подбегает к столу, на котором стоит его фастфуд-обед, а убегает уже с куриной ножкой. В следующем фрагменте Долматов смотрит старый клип на совместку 2012 года с рэпером Лионом из Харькова.

Оказалось, что Гуф не с концами уехал их реабилитационного центра. Он, как и его окружение, считает, что на время следствия ему будет лучше большую часть времени проводить в рехабе. Однако домой его тоже иногда отпускают — там рэпера ждёт новая невеста.