Ещё один последний раз: Гуфа сняли в рехабе за танцами с куриной ножкой в зубах
Рэпер Гуф опять оказался в рехабе
Гуф. Фото © gufzm.ru
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) вновь в рехабе. Он ест куриные крылышки и смотрит свои старые клипы. Об этом сообщает SHOT.
Гуф отдыхает в рехабе. Видео © Telegram / SHOT
На видео Гуф подбегает к столу, на котором стоит его фастфуд-обед, а убегает уже с куриной ножкой. В следующем фрагменте Долматов смотрит старый клип на совместку 2012 года с рэпером Лионом из Харькова.
Оказалось, что Гуф не с концами уехал их реабилитационного центра. Он, как и его окружение, считает, что на время следствия ему будет лучше большую часть времени проводить в рехабе. Однако домой его тоже иногда отпускают — там рэпера ждёт новая невеста.
Напонмим, что ранее Гуф оказался в центре скандала. Рэпер угодил в рехаб после инцидента в подмосковной бане, где у него состоялась битва с полицейским. Медики обещали Долматову отпустить его выступить на концерте 22 ноября с электронным браслетом, где в итоге он анонсировал свой прощальный тур по России, а также сделал своей девушке предложение.