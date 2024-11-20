Рэпер Гуф собрался выйти из рехаба после концерта с электронным браслетом

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) планирует выйти из рехаба после концерта в Москве. Он заявил журналисту SHOT , что его выступление состоится при любом раскладе и отменяться не будет. Сейчас музыкант продолжает проходить лечение от наркозависимости в специализированной клинике.

По словам Долматова, он уже чувствует себя гораздо лучше и отменять концерт 22 ноября не собирается. Говорит, что врачи пообещали выписать его, «если на концерте ничего не случится». Никаких ограничений на выступления у Долматова нет. Из ограничений после суда у него только запрет на посещение места преступления (бани) и общение с потерпевшими и свидетелями. Гастролировать он может без ограничений.