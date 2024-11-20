Рэпер Гуф собрался выйти из рехаба после концерта с электронным браслетом
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) планирует выйти из рехаба после концерта в Москве. Он заявил журналисту SHOT, что его выступление состоится при любом раскладе и отменяться не будет. Сейчас музыкант продолжает проходить лечение от наркозависимости в специализированной клинике.
Гуф рассказал о концерте в Москве. Видео © Telegram / SHOT
По словам Долматова, он уже чувствует себя гораздо лучше и отменять концерт 22 ноября не собирается. Говорит, что врачи пообещали выписать его, «если на концерте ничего не случится». Никаких ограничений на выступления у Долматова нет. Из ограничений после суда у него только запрет на посещение места преступления (бани) и общение с потерпевшими и свидетелями. Гастролировать он может без ограничений.
Напомним, что Гуф попал в рехаб после инцидента с девушкой, к которой он приставал в бане. В больнице решили, что он склонен к побегу, а поэтому на него был надет электронный браслет. Концерт Гуфа в Ереване был сразу отменён. Его заменили на рэпера Гио Пика. Сам Гуф пытается уговорить врачей отпустить его из реабилитационного центра, чтобы выступить на следующих концертах, пусть даже с электронным браслетом.
Telegram / SHOT