Концерт Гуфа в Ереване отменили, рэпер всё ещё находится в рехабе

Концерт Гуфа в Ереване отменён. Его заменили на рэпера Гио Пика. Сестра Долматова рассказала SHOT, что Лёха всё ещё находится в московском рехабе, его пока не выписали.

У Гуфа после драки с полицейским в бане не было запрета на выезд за границу, поэтому организаторы до последнего ждали, что он приедет и выступит в Армении на совместном концерте с Sevak и Xcho. Но Долматов решил полноценно закончить курс лечения от наркозависимости.