Концерт Гуфа в Ереване отменили, рэпер всё ещё находится в рехабе
Концерт Гуфа в Ереване отменён. Его заменили на рэпера Гио Пика. Сестра Долматова рассказала SHOT, что Лёха всё ещё находится в московском рехабе, его пока не выписали.
У Гуфа после драки с полицейским в бане не было запрета на выезд за границу, поэтому организаторы до последнего ждали, что он приедет и выступит в Армении на совместном концерте с Sevak и Xcho. Но Долматов решил полноценно закончить курс лечения от наркозависимости.
К концертной деятельности Гуф планирует вернуться 22 ноября. В этот день пройдёт его сольный концерт в Москве. А после этого уже рэпер рассмотрит заявки на новогодние корпоративы. По нашей информации, за 45 минут читки на частных вечеринках Долматов берёт 6 млн рублей.
Напомним, что Гуф попал в рехаб после инцидента с девушкой, к которой он приставал в бане. В больнице решили, что он склонен к побегу, а поэтому на него был надет электронный браслет. СМИ рассказывали, что там его преследуют галлюцинации, а сам рэпер разрисовывает стены. Также рассказывали, что он перегрыз провода в браслете, чтобы вырваться на волю. Это опровергла ФСИН. Кроме того, состояние артиста комментировала его сестра.