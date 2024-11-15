Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 ноября, 09:05

Концерт Гуфа в Ереване отменили, рэпер всё ещё находится в рехабе

Концерт Гуфа в Ереване отменён. Его заменили на рэпера Гио Пика. Сестра Долматова рассказала SHOT, что Лёха всё ещё находится в московском рехабе, его пока не выписали.

У Гуфа после драки с полицейским в бане не было запрета на выезд за границу, поэтому организаторы до последнего ждали, что он приедет и выступит в Армении на совместном концерте с Sevak и Xcho. Но Долматов решил полноценно закончить курс лечения от наркозависимости.

К концертной деятельности Гуф планирует вернуться 22 ноября. В этот день пройдёт его сольный концерт в Москве. А после этого уже рэпер рассмотрит заявки на новогодние корпоративы. По нашей информации, за 45 минут читки на частных вечеринках Долматов берёт 6 млн рублей.

Экс-возлюбленная Гуфа согласилась играть беременную с любовником и нарвалась на уголовку
Экс-возлюбленная Гуфа согласилась играть беременную с любовником и нарвалась на уголовку

Напомним, что Гуф попал в рехаб после инцидента с девушкой, к которой он приставал в бане. В больнице решили, что он склонен к побегу, а поэтому на него был надет электронный браслет. СМИ рассказывали, что там его преследуют галлюцинации, а сам рэпер разрисовывает стены. Также рассказывали, что он перегрыз провода в браслете, чтобы вырваться на волю. Это опровергла ФСИН. Кроме того, состояние артиста комментировала его сестра.

Обложка ©

gufzm.ru

Матвей Константинов
  • Новости
  • гуф
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar