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Регион
8 ноября, 07:32

Гуф из-за ломки загрыз причину своего заточения в рехабе и довёл медсестёр до истерики

Mash: Рэпер Гуф из-за ломки перегрыз провода базы для электронного браслета

Гуф (Алексей Долматов). Фото © VK / Алексей Долматов

Гуф (Алексей Долматов). Фото © VK / Алексей Долматов

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) продолжает бороться со своей зависимостью и ломкой в московском рехабе. На этот раз исполнителю всё надоело и он решил перегрызть провода базы для электронного браслета.

Эксклюзивные кадры Гуфа из московского рехаба, в котором рэпер проходит лечение. Видео © Mash

По данным Mash, рэпер напал на устройство, которое лежало на столе. Потом Долматов изрисовал окна своей палаты различными картинками с призывами всё уничтожить и всяческой бранью. Извинения от Гуфа долго себя ждать не заставили.

Исполнитель пришёл в себя через пару дней и попросил прощение за выхадки и крики. Добрые слова Долматов передал и дежурным медсёстрам, которых во время ломки постоянно вызывал к себе в палату, нажимая тревожную кнопку.

Гуф попытался с боем вырваться из рехаба из-за сильной ломки
Гуф попытался с боем вырваться из рехаба из-за сильной ломки

Напомним, что недавно сообщалось о галлюцинациях, которые начались у Гуфа на фоне отказа от запрещённых веществ. Иногда рэперу кажется, что он находится не на лечение, а в тюрьме. Помимо этого Долматов жалуется на скуку. В палате он находится один, телефон отобрали, а посещения запрещены.

Наталья Афонина
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