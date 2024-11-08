Гуф из-за ломки загрыз причину своего заточения в рехабе и довёл медсестёр до истерики
Mash: Рэпер Гуф из-за ломки перегрыз провода базы для электронного браслета
Гуф (Алексей Долматов). Фото © VK / Алексей Долматов
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) продолжает бороться со своей зависимостью и ломкой в московском рехабе. На этот раз исполнителю всё надоело и он решил перегрызть провода базы для электронного браслета.
Эксклюзивные кадры Гуфа из московского рехаба, в котором рэпер проходит лечение. Видео © Mash
По данным Mash, рэпер напал на устройство, которое лежало на столе. Потом Долматов изрисовал окна своей палаты различными картинками с призывами всё уничтожить и всяческой бранью. Извинения от Гуфа долго себя ждать не заставили.
Исполнитель пришёл в себя через пару дней и попросил прощение за выхадки и крики. Добрые слова Долматов передал и дежурным медсёстрам, которых во время ломки постоянно вызывал к себе в палату, нажимая тревожную кнопку.
Напомним, что недавно сообщалось о галлюцинациях, которые начались у Гуфа на фоне отказа от запрещённых веществ. Иногда рэперу кажется, что он находится не на лечение, а в тюрьме. Помимо этого Долматов жалуется на скуку. В палате он находится один, телефон отобрали, а посещения запрещены.