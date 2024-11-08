Гуф из-за ломки загрыз причину своего заточения в рехабе и довёл медсестёр до истерики

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) продолжает бороться со своей зависимостью и ломкой в московском рехабе. На этот раз исполнителю всё надоело и он решил перегрызть провода базы для электронного браслета.

Эксклюзивные кадры Гуфа из московского рехаба, в котором рэпер проходит лечение. Видео © Mash

По данным Mash, рэпер напал на устройство, которое лежало на столе. Потом Долматов изрисовал окна своей палаты различными картинками с призывами всё уничтожить и всяческой бранью. Извинения от Гуфа долго себя ждать не заставили.

Исполнитель пришёл в себя через пару дней и попросил прощение за выхадки и крики. Добрые слова Долматов передал и дежурным медсёстрам, которых во время ломки постоянно вызывал к себе в палату, нажимая тревожную кнопку.