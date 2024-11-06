Галлюцинации из-за ломки «загнали» рэпера Гуфа в тюрьму
Mash: У рэпера Гуфа в рехабе начались галлюцинации после отказала от веществ
Гуф (Алексей Долматов). Фото © VK / Алексей Долматов
У рэпера Гуфа (Алексея Долматова), который сейчас проходит лечение в рехабе, начались галлюцинации. Исполнитель думает, что находится в тюрьме. Такой побочный эффект у него появился из-за ломки после отказа от запрещённых веществ.
По данным Mash, Долматов — проблемный пациент. Он постоянно бредит и кричит, чтобы его выпустили на волю. На данный момент Гуф продолжает лечение и постоянно жалуется, что скучает. Он находится абсолютно один — телефона нет, а посещения запрещены.
Напомним, что рэпер находится в больнице с конца октября. Его положили туда после инцидента в бане. В клинике исполнителю даже надели браслет на ногу, как пациенту склонному к побегу. Не так давно Долматов просил забрать его из рехаба из-за сильной ломки, постоянно нажимал на кнопку тревоги и пытался сбежать. Утихомирить проблемного рэпера смогли врачи. Полицию в больницу вызывать не стали.