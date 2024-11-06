Выборы в США
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 ноября, 07:32

Галлюцинации из-за ломки «загнали‎» рэпера Гуфа в тюрьму

Mash: У рэпера Гуфа в рехабе начались галлюцинации после отказала от веществ

Гуф (Алексей Долматов). Фото © VK / Алексей Долматов

Гуф (Алексей Долматов). Фото © VK / Алексей Долматов

У рэпера Гуфа (Алексея Долматова), который сейчас проходит лечение в рехабе, начались галлюцинации. Исполнитель думает, что находится в тюрьме. Такой побочный эффект у него появился из-за ломки после отказа от запрещённых веществ.

По данным Mash, Долматов — проблемный пациент. Он постоянно бредит и кричит, чтобы его выпустили на волю. На данный момент Гуф продолжает лечение и постоянно жалуется, что скучает. Он находится абсолютно один — телефона нет, а посещения запрещены.

Рэпера Гуфа сняли на видео в палате рехаба за железными решëтками
Рэпера Гуфа сняли на видео в палате рехаба за железными решëтками

Напомним, что рэпер находится в больнице с конца октября. Его положили туда после инцидента в бане. В клинике исполнителю даже надели браслет на ногу, как пациенту склонному к побегу. Не так давно Долматов просил забрать его из рехаба из-за сильной ломки, постоянно нажимал на кнопку тревоги и пытался сбежать. Утихомирить проблемного рэпера смогли врачи. Полицию в больницу вызывать не стали.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Алексей Долматов
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar