Галлюцинации из-за ломки «загнали‎» рэпера Гуфа в тюрьму

У рэпера Гуфа (Алексея Долматова), который сейчас проходит лечение в рехабе, начались галлюцинации. Исполнитель думает, что находится в тюрьме. Такой побочный эффект у него появился из-за ломки после отказа от запрещённых веществ.

По данным Mash, Долматов — проблемный пациент. Он постоянно бредит и кричит, чтобы его выпустили на волю. На данный момент Гуф продолжает лечение и постоянно жалуется, что скучает. Он находится абсолютно один — телефона нет, а посещения запрещены.