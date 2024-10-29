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29 октября, 10:44

Браслет на ногу и в рехаб: Стало известно, что стало с Гуфом после скандала в бане

Mash: Рэперу Гуфу надели электронный браслет как склонному к побегу

Гуф отправился в рехаб. Обложка © Mash

Гуф отправился в рехаб. Обложка © Mash

Рэперу Гуфу (Алексею Долматову) надели электронный браслет. Следствие решило, что он склонен к побегу, сообщает Mash.

Гаджет будет следить за его местоположением, и он не сможет покинуть московский регион. По данным издания, сейчас Гуфа на время поместили в реабилитационный центр. Уточняется, что он сам изъявил желание «прокапаться», так как у него началась ломка.

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Напомним, что музыканта задержали после конфликта в бане в городе Апрелевке в Московской области. Рэпер сначала начал приставать к девушке, ей это не понравилось, поэтому она позвала на подмогу брата. По итогу мужчины подрались, их отправили в полицию, но и там Гуф «набарагозил». В его отношении завели уголовное дело. 25 октября состоялось заседание суда, на котором артисту избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий.

Александра Мышляева
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