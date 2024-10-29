Водка, виски, коньяк: Life.ru узнал райдер Гуфа, угодившего в скандал
SHOT: Гуф просит за 40-минутное выступление 6 миллионов рублей
Рэпер Гуф (Алексей Долматов). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / therealguf
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) после пьяного дебоша в бане продолжает гастроли, и, по данным SHOT, артист не убрал алкоголь из райдера, несмотря на публичное раскаяние.
Как сообщает телеграм-канал, 45-летний певец, несмотря на меру пресечения в виде запрета определённых действий может гастролировать даже за границей. Но пока бешеного спроса нет — на ноябрь много свободных дат. За 40-45 минут выступления Долматов берёт 6 млн рублей. Приезжает Гуф на частные выступления с коллективом из 5-6 человек. Обязательный пункт райдера — водка, виски, коньяк, икра красная и чёрная.
Напомним, что Долматова задержали после конфликта в бане в городе Апрелевке в Московской области — рэпер приставал к девушке — ухаживания ей не понравились, и она позвонила своему брату. Между мужчинами случился конфликт, дошло до рукоприкладства, обоих привезли в отделение полиции, где Гуф обложил сотрудников матом. В его отношении завели уголовное дело. Общественные активисты потребовали, чтобы музыкант выступил перед бойцами в зоне СВО и так искупил вину за своё поведение. 25 октября состоялось заседание суда, который избрал для артиста меру пресечения в виде запрета определённых действий.