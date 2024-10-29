Водка, виски, коньяк: Life.ru узнал райдер Гуфа, угодившего в скандал

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) после пьяного дебоша в бане продолжает гастроли, и, по данным SHOT, артист не убрал алкоголь из райдера, несмотря на публичное раскаяние.

Как сообщает телеграм-канал, 45-летний певец, несмотря на меру пресечения в виде запрета определённых действий может гастролировать даже за границей. Но пока бешеного спроса нет — на ноябрь много свободных дат. За 40-45 минут выступления Долматов берёт 6 млн рублей. Приезжает Гуф на частные выступления с коллективом из 5-6 человек. Обязательный пункт райдера — водка, виски, коньяк, икра красная и чёрная.