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29 октября, 10:05

Водка, виски, коньяк: Life.ru узнал райдер Гуфа, угодившего в скандал

SHOT: Гуф просит за 40-минутное выступление 6 миллионов рублей

Рэпер Гуф (Алексей Долматов). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / therealguf

Рэпер Гуф (Алексей Долматов). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / therealguf

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) после пьяного дебоша в бане продолжает гастроли, и, по данным SHOT, артист не убрал алкоголь из райдера, несмотря на публичное раскаяние.

Как сообщает телеграм-канал, 45-летний певец, несмотря на меру пресечения в виде запрета определённых действий может гастролировать даже за границей. Но пока бешеного спроса нет — на ноябрь много свободных дат. За 40-45 минут выступления Долматов берёт 6 млн рублей. Приезжает Гуф на частные выступления с коллективом из 5-6 человек. Обязательный пункт райдера — водка, виски, коньяк, икра красная и чёрная.

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Напомним, что Долматова задержали после конфликта в бане в городе Апрелевке в Московской области — рэпер приставал к девушке — ухаживания ей не понравились, и она позвонила своему брату. Между мужчинами случился конфликт, дошло до рукоприкладства, обоих привезли в отделение полиции, где Гуф обложил сотрудников матом. В его отношении завели уголовное дело. Общественные активисты потребовали, чтобы музыкант выступил перед бойцами в зоне СВО и так искупил вину за своё поведение. 25 октября состоялось заседание суда, который избрал для артиста меру пресечения в виде запрета определённых действий.

Оксана Попова
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