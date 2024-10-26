Адвокат Гуфа раскрыл версию рэпера о драке и «‎краже» телефона полицейского в бане

Адвокат Гуфа Сергей Жорин опроверг информацию о том, что рэпер с другом отобрали в бане телефон полицейского. Защитник артиста рассказал, что на самом деле происходило в тот день в подмосковной Апрелевке.

По словам Жорина, версии потерпевших очень сомнительны. Сначала сотрудница бани заявляла, что Гуф отказался заплатить почти 80 тысяч за отдых и начал приставать к ней. Девушка якобы позвонила брату. Потом вскрылось, что этот человек вовсе ей не брат, а сотрудник полиции, который был в штатском и представился почему-то администратором заведения.

Адвокат подчеркнул, что у рэпера не было никакого смысла приставать к девушке, так как в этот момент он вместе с другом отдыхал в компании других четырёх особ. Далее полицейский начал снимать Гуфа и тот якобы отобрал у него телефон, между мужчинами завязалась драка. В результате артиста задержали, против него возбудили уголовное дело по статье «Грабёж».