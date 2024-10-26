Адвокат Гуфа раскрыл версию рэпера о драке и «краже» телефона полицейского в бане
Адвокат Гуфа Жорин заявил, что рэпер не отнимал чужой телефон в бане
Адвокат Гуфа Сергей Жорин опроверг информацию о том, что рэпер с другом отобрали в бане телефон полицейского. Защитник артиста рассказал, что на самом деле происходило в тот день в подмосковной Апрелевке.
По словам Жорина, версии потерпевших очень сомнительны. Сначала сотрудница бани заявляла, что Гуф отказался заплатить почти 80 тысяч за отдых и начал приставать к ней. Девушка якобы позвонила брату. Потом вскрылось, что этот человек вовсе ей не брат, а сотрудник полиции, который был в штатском и представился почему-то администратором заведения.
Адвокат подчеркнул, что у рэпера не было никакого смысла приставать к девушке, так как в этот момент он вместе с другом отдыхал в компании других четырёх особ. Далее полицейский начал снимать Гуфа и тот якобы отобрал у него телефон, между мужчинами завязалась драка. В результате артиста задержали, против него возбудили уголовное дело по статье «Грабёж».
«У него не было умысла на хищение чужого имущества, как и корыстных целей. Гуф достаточно зарабатывает, чтобы отнимать у администраторов бань телефоны. Я думаю, это всем очевидно», — отметил Сергей Жорин в интервью kp.ru.
Суд над Гуфом (по паспорту Алексей Долматов) об избрании меры пресечения состоялся 25 октября. Несмотря на требования следствия оставить музыканта в СИЗО, он ограничился лишь запретом определённых действий. Гуф был освобожден из зала суда и уехал домой. Ему грозит до семи лет за драку в бане. За свои действия рэпер публично извинился.
VK / Алексей Долматов