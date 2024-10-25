Mash: Родные Гуфа хотели отправить его в рехаб на срок меры пресечения

Следователи опасаются, что Гуф может попытаться сбежать, а в суде полагают, что он так не поступит, тем более, что раньше подобных попыток не предпринимал. Рэперу избрали самый щадящий вариант ограничения действий: ему не запрещено пользоваться Интернетом, совершать звонки и водить автомобиль, он просто не должен связываться со свидетелями и посещать баню, где у него произошёл конфликт, пока идёт следствие. При вынесении приговора во внимание приняли наличие у Долматова двух детей и отсутствие судимостей в прошлом.