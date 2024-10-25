Mash: Родные Гуфа хотели отправить его в рехаб на срок меры пресечения
Родные рэпера Гуфа (Алексей Долматов) пытались добиться его отправки в рехаб на срок избранной судом меры пресечения. Приставы отказали им в этой просьбе, исполнитель будет находиться дома, пишет Mash.
Следователи опасаются, что Гуф может попытаться сбежать, а в суде полагают, что он так не поступит, тем более, что раньше подобных попыток не предпринимал. Рэперу избрали самый щадящий вариант ограничения действий: ему не запрещено пользоваться Интернетом, совершать звонки и водить автомобиль, он просто не должен связываться со свидетелями и посещать баню, где у него произошёл конфликт, пока идёт следствие. При вынесении приговора во внимание приняли наличие у Долматова двух детей и отсутствие судимостей в прошлом.
Напомним, что Гуфа задержали после конфликта в бане в городе Апрелевке в Московской области — рэпер приставал к девушке, которой его ухаживания не пришлись по сердцу, и она позвонила своему брату. Между мужчинами случился конфликт, дошло до рукоприкладства, обоих привезли в отделение полиции, где Долматов обложил сотрудников матом. В его отношении завели уголовное дело. Общественные активисты потребовали, чтобы Гуф выступил перед бойцами в зоне СВО и так искупил вину за своё поведение. Сегодня состоялось заседание суда, который избрал для артиста меру пресечения в виде запрета определённых действий. Уезжая оттуда, Долматов не упустил возможности оскандалиться: выбил из рук корреспондента SHOT телефон и предъявил средний палец на камеру.
VK / Алексей Долматов