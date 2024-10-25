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Регион
25 октября, 03:49

Гуфа допросили по делу о грабеже после дебоша в бане

Рэпер Гуф. Обложка © VK / Алексей Долматов

Рэпер Гуф. Обложка © VK / Алексей Долматов

Рэпера Алексея Долматова, более известного под псевдонимом Гуф, допросили по ранее возбуждённому в его отношении уголовному делу. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

«Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабёж) в отношении неустановленного круга лиц, Долматов был допрошен», — сообщил источник.

Адвокат рэпера Сергей Жорин отказался раскрывать детали расследования, отметив лишь, что Алексей уже принес публичные извинения и с ним «проводятся следственные действия».

Директор бани пожаловалась полицейским, что Гуф не заплатил почти 80 тысяч после дебоша
Директор бани пожаловалась полицейским, что Гуф не заплатил почти 80 тысяч после дебоша

Напомним, ранее Гуфа задержали после дебоша в бане в Апрелевке (Наро-Фоминский городской округ) Московской области. Сообщалось, что рэпер приставал к девушке, которая не стала этого терпеть и набрала своему брату. Между мужчинами завязалась драка, их доставили в полицию. В самой бане артист и его друзья оставили странный белый порошок. Приезд в отделение полиции тоже не обошёлся без перформанса — рэпер обматерил правоохранителей на русском и английском языках. Против Гуфа возбудили уголовное дело. После выходки Долматов извинился.

Анатолий Цейко
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