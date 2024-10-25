Гуфа допросили по делу о грабеже после дебоша в бане

Рэпера Алексея Долматова, более известного под псевдонимом Гуф, допросили по ранее возбуждённому в его отношении уголовному делу. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

«Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабёж) в отношении неустановленного круга лиц, Долматов был допрошен», — сообщил источник.