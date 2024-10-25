Гуфа допросили по делу о грабеже после дебоша в бане
Рэпер Гуф. Обложка © VK / Алексей Долматов
Рэпера Алексея Долматова, более известного под псевдонимом Гуф, допросили по ранее возбуждённому в его отношении уголовному делу. Об этом сообщил источник РИА «Новости».
«Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабёж) в отношении неустановленного круга лиц, Долматов был допрошен», — сообщил источник.
Адвокат рэпера Сергей Жорин отказался раскрывать детали расследования, отметив лишь, что Алексей уже принес публичные извинения и с ним «проводятся следственные действия».
Напомним, ранее Гуфа задержали после дебоша в бане в Апрелевке (Наро-Фоминский городской округ) Московской области. Сообщалось, что рэпер приставал к девушке, которая не стала этого терпеть и набрала своему брату. Между мужчинами завязалась драка, их доставили в полицию. В самой бане артист и его друзья оставили странный белый порошок. Приезд в отделение полиции тоже не обошёлся без перформанса — рэпер обматерил правоохранителей на русском и английском языках. Против Гуфа возбудили уголовное дело. После выходки Долматов извинился.