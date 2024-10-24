Директор бани пожаловалась полицейским, что Гуф не заплатил почти 80 тысяч после дебоша

Полицию после драки рэпера Гуфа (Алексей Долматов) в подмосковной бане полицию вызывали дважды. Об этом сообщает SHOT. По данным телеграм-канала, в первый раз около 7:19 утра сотрудникам позвонил пострадавший сотрудник патрульно-постовой службы (ППС) Михаил Г., а спустя шесть минут обратилась директор бани. Она сообщила, что Гуф и его компания отказалась оплачивать услуги на 78 тысяч рублей.

Вечером 22 октября Долматов решил отдохнуть с друзьями и девушками в бане в Апрелевке. Всего там собралось шесть человек. Они арендовали банный комплекс, внесли предоплату в 15 тысяч рублей и попросили, чтобы всё было конфиденциально. Также согласовали стоимость услуг. Однако после отдыха Гуф платить отказался, после чего подрался с сотрудником ППС. Рэпер отобрал у полицейского телефон, чтобы тот его не снимал. В итоге обоих с места доставили в полицию. У пострадавшего диагностировали сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб уха. Михаил прошёл медосвидетельствование, которое показало, что он был трезв.