Устроившего дебош Гуфа отпустили под обязательство о явке, сейчас он в больнице

Гуф до сих пор находится в больнице в подмосковной Апрелевке. Лёха в хорошем настроении, кореша привезли ему футболку «Спартака». Сейчас близкие решают вопрос о помещении рэпера в рехаб.

Вчера, по данным SHOT, Долматову выдали обязательство о явке в отдел полиции. В участок он должен прийти сегодня. Но есть нюансик, если Гуф явится к полицейским, то его, вероятно, закроют на 15 суток за мелкое хулиганство и допросят по уголовному делу о грабеже с применением насилия (рэпер отобрал у полицейского телефон, чтобы тот его не снимал).