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24 октября, 11:16

Устроившего дебош Гуфа отпустили под обязательство о явке, сейчас он в больнице

Гуф до сих пор находится в больнице в подмосковной Апрелевке. Лёха в хорошем настроении, кореша привезли ему футболку «Спартака». Сейчас близкие решают вопрос о помещении рэпера в рехаб.

Гуф в больнице. Видео © SHOT

Вчера, по данным SHOT, Долматову выдали обязательство о явке в отдел полиции. В участок он должен прийти сегодня. Но есть нюансик, если Гуф явится к полицейским, то его, вероятно, закроют на 15 суток за мелкое хулиганство и допросят по уголовному делу о грабеже с применением насилия (рэпер отобрал у полицейского телефон, чтобы тот его не снимал).

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Напомним, ранее Гуфа задержали после дебоша в одной из бань Московской области. По данным Life.ru, рэпер приставал к девушке, которая не стала этого терпеть и набрала своему брату. Между мужчинами завязалась драка, их доставили в полицию. В самой бане артист и его друзья оставили странный белый порошок. Уже в отделе полиции артист закатил гневную тираду, переключаясь с английских ругательств на русские. Также выяснилось, что от рук Долматова пострадал правоохранитель. Теперь на артиста завели уголовное дело.

Обложка ©

VK / Алексей Долматов

Матвей Константинов
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