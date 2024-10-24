Устроившего дебош Гуфа отпустили под обязательство о явке, сейчас он в больнице
Гуф до сих пор находится в больнице в подмосковной Апрелевке. Лёха в хорошем настроении, кореша привезли ему футболку «Спартака». Сейчас близкие решают вопрос о помещении рэпера в рехаб.
Гуф в больнице. Видео © SHOT
Вчера, по данным SHOT, Долматову выдали обязательство о явке в отдел полиции. В участок он должен прийти сегодня. Но есть нюансик, если Гуф явится к полицейским, то его, вероятно, закроют на 15 суток за мелкое хулиганство и допросят по уголовному делу о грабеже с применением насилия (рэпер отобрал у полицейского телефон, чтобы тот его не снимал).
Напомним, ранее Гуфа задержали после дебоша в одной из бань Московской области. По данным Life.ru, рэпер приставал к девушке, которая не стала этого терпеть и набрала своему брату. Между мужчинами завязалась драка, их доставили в полицию. В самой бане артист и его друзья оставили странный белый порошок. Уже в отделе полиции артист закатил гневную тираду, переключаясь с английских ругательств на русские. Также выяснилось, что от рук Долматова пострадал правоохранитель. Теперь на артиста завели уголовное дело.
VK / Алексей Долматов