Гуфу грозит до 7 лет тюрьмы после драки с полицейским в бане из-за девушки

Против рэпера Алексея Долматова (Гуф) возбуждено уголовное после устроенной им потасовки в подмосковной Апрелевке, следствие намерено добиваться ареста музыканта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

«В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Долматова и ещё одного фигуранта уголовного дела», — уточнил собеседник агентства.