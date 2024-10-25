Гуфу грозит до 7 лет тюрьмы после драки с полицейским в бане из-за девушки
Следствие будет требовать ареста рэпера Гуфа по делу о грабеже группой лиц
Гуф (Алексей Долматов). Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / therealguf
Против рэпера Алексея Долматова (Гуф) возбуждено уголовное после устроенной им потасовки в подмосковной Апрелевке, следствие намерено добиваться ареста музыканта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.
«В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Долматова и ещё одного фигуранта уголовного дела», — уточнил собеседник агентства.
Уголовное дело заведено по ст. 161 УК РФ «Грабёж, совершённый группой лиц с применением насилия». Исполнителю грозит до 7 лет тюрьмы. Заявление на Долматова написал полицейский, которого он ударил по голове.
Напомним, ранее Гуфа задержали после дебоша в бане в Апрелевке (Наро-Фоминский городской округ) Московской области. Певец приставал к девушке, которая не стала этого терпеть и набрала своему брату. Между мужчинами завязалась драка, их доставили в полицию. В самой бане артист и его друзья оставили странный белый порошок. В отделении рэпер обматерил правоохранителей. Против Гуфа возбудили уголовное дело. Общественники призвали Гуфа выступить перед солдатами в зоне СВО, чтобы «встать на путь истинный».