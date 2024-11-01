Рэпера Гуфа сняли на видео в палате рехаба за железными решëтками
SHOT опубликовал эксклюзивное видео с Гуфом в рехабе, где он лечится по бартеру
SHOT опубликовал эксклюзивное видео с рэпером Гуфом (Алексея Долматова), который на данный момент проходит лечение в московской наркологической клинике. Все услуги исполнитель получает по бартеру, так как за несколько дней до своей госпитализации стал «амбассадором» этого же рехаба, рекламируя его в Сети.
Эксклюзивные кадры Гуфа из московского рехаба, в котором рэпер проходит лечение. Видео © SHOT
Здание клиники находится в Басманном районе столицы — недалеко от «Площади трëх вокзалов». Там рэпера полностью излечат всего за 28 дней с помощью «уникального экспресс-курса», во всяком случае так говорят представители медицинского учреждения. На всякий случай окна палат усилены железными решëтками.
Для звёздного «гостя», как и для всех остальных пациентов, составили индивидуальный план лечения, ему полагаются трёхразовое питание, различные процедуры и витамины. При необходимости Гуф и его родственники смогут хоть каждый день общаться с психологами клиники. Судя по видео, рэпер сейчас ведëт себя адекватно — спокойно бродит по палате, размахивая загипсованной рукой.
Напомним, что ранее Алексей Долматов отдыхал в бане с друзьями и подружками. Там исполнитель решил произвести впечатление на девушку, но ей его ухаживания не понравились, из-за чего она позвала брата, чтобы тот разобрался. В конце концов произошла драка и рэпера забрали сотрудники полиции, но и там Гуф продолжил хулиганить. В результате всех выступлений на исполнителя возбудили уголовное дело, а 25 октября состоялось заседание суда, на котором артисту избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. В итоге Долматов оказался в рехабе с браслетом на ноге.
VK / Алексей Долматов