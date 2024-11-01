Рэпера Гуфа сняли на видео в палате рехаба за железными решëтками

SHOT опубликовал эксклюзивное видео с рэпером Гуфом (Алексея Долматова), который на данный момент проходит лечение в московской наркологической клинике. Все услуги исполнитель получает по бартеру, так как за несколько дней до своей госпитализации стал «амбассадором» этого же рехаба, рекламируя его в Сети.

Эксклюзивные кадры Гуфа из московского рехаба, в котором рэпер проходит лечение. Видео © SHOT

Здание клиники находится в Басманном районе столицы — недалеко от «Площади трëх вокзалов». Там рэпера полностью излечат всего за 28 дней с помощью «уникального экспресс-курса», во всяком случае так говорят представители медицинского учреждения. На всякий случай окна палат усилены железными решëтками.