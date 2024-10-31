Гуф попытался с боем вырваться из рехаба из-за сильной ломки
С рэпером Гуфом случился припадок в рехабе из-за синдрома отмены
Рэпер Гуф. Фото © Официальный сайт артиста
Кажется, что, когда потухнет свет в рехабе, там останется Гуф, которого на этот раз замучала ломка во время пребывания в клинике. Алексей Долматов (настоящее имя рэпера) просит как можно скорее забрать его оттуда, нажимает тревожную кнопку и пытается устроить побег. Об этом сообщает Mash со ссылочкой на источник из клиники.
В рехабе сообщили, что Гуф начал буянить из-за резкого отказа от алкоголя и запрещёнки. Врачам удалось утихомирить рэпера, после чего он даже поел. Оперативников в клинику вызывать не стали, списав случившееся на припадок.
Гуф вновь угодил в клинику после конфликта, приключившегося в подмосковной бане. Там Долматов решил произвести впечатление на девушку, но ей его ухаживания не понравились, из-за чего она позвала брата, чтобы тот разобрался. В итоге они подрались, угодили в полицию, но и там Гуф продолжил хулиганить. Против него возбудили уголовное дело, а 25 октября состоялось заседание суда, на котором артисту избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. В итоге Гуф оказался в рехабе с браслетом на ноге.