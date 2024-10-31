Гуф попытался с боем вырваться из рехаба из-за сильной ломки

Кажется, что, когда потухнет свет в рехабе, там останется Гуф, которого на этот раз замучала ломка во время пребывания в клинике. Алексей Долматов (настоящее имя рэпера) просит как можно скорее забрать его оттуда, нажимает тревожную кнопку и пытается устроить побег. Об этом сообщает Mash со ссылочкой на источник из клиники.