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31 октября, 07:39

Гуф попытался с боем вырваться из рехаба из-за сильной ломки

С рэпером Гуфом случился припадок в рехабе из-за синдрома отмены

Рэпер Гуф. Фото © Официальный сайт артиста

Рэпер Гуф. Фото © Официальный сайт артиста

Кажется, что, когда потухнет свет в рехабе, там останется Гуф, которого на этот раз замучала ломка во время пребывания в клинике. Алексей Долматов (настоящее имя рэпера) просит как можно скорее забрать его оттуда, нажимает тревожную кнопку и пытается устроить побег. Об этом сообщает Mash со ссылочкой на источник из клиники.

В рехабе сообщили, что Гуф начал буянить из-за резкого отказа от алкоголя и запрещёнки. Врачам удалось утихомирить рэпера, после чего он даже поел. Оперативников в клинику вызывать не стали, списав случившееся на припадок.

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Гуф вновь угодил в клинику после конфликта, приключившегося в подмосковной бане. Там Долматов решил произвести впечатление на девушку, но ей его ухаживания не понравились, из-за чего она позвала брата, чтобы тот разобрался. В итоге они подрались, угодили в полицию, но и там Гуф продолжил хулиганить. Против него возбудили уголовное дело, а 25 октября состоялось заседание суда, на котором артисту избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. В итоге Гуф оказался в рехабе с браслетом на ноге.

Владимир Озеров
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