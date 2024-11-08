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8 ноября, 09:04

ФСИН заступилась за Гуфа, опровергнув его «бобровую трапезу» проводами в рехабе

ФСИН: Гуф не перегрызал провода электронного браслета, там сменили зарядку

Гуф (Алексей Долматов). Фото © gufzm.ru

Гуф (Алексей Долматов). Фото © gufzm.ru

Данные о том, что рэпер Гуф (Алексей Долматов) откусил провода в электронном браслете, не имеет ничего общего с действительностью, поскольку там просто сменили зарядку. Об этом заявили в управлении ФСИН по Московской области.

«Информация, опубликованная в одном из телеграм-каналов, что подозреваемый А. Долматов перегрыз провода базы электронного браслета, не соответствует действительности. Сотрудниками филиала уголовно-исполнительной инспекции проведена плановая замена зарядного блока к мобильному контрольному устройству», — объяснили в пресс-службе в ведомства.

Рэпера Гуфа сняли на видео в палате рехаба за железными решëтками
Рэпера Гуфа сняли на видео в палате рехаба за железными решëтками

Лучше бы, как в одном из своих треков, Гуф сидел с пультом на диване и слушал бабушкины рассказы после прочтения газеты «Жизнь», однако реальность такова, что Долматов вновь угодил в рехаб после инцидента с девушкой в бане. Там ему на ногу нацепили электронный браслет как склонному к побегу. Ранее СМИ рассказывали, что у него там начались галлюцинации, из-за которых он решил, что находится в тюрьме. Также сообщалось, что рэпер перегрыз провода в браслете, чтобы сбежать из «заточения».

Владимир Озеров
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