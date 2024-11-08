«Что за дичь»: Сестра Гуфа в ярости из-за «гнили» о галлюцинациях у брата и сгрызённых проводах
Сестра Гуфа назвала дичью слухи о том, что рэпер перегрыз провода в рехабе
Гуф с сестрой Ольгой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/olgadolmatova
Информация о том, что рэпер Гуф (Алексей Долматов) на лечении перегрыз провода в электронном браслете из-за ломки, не имеет ничего общего с действительностью, как и слухи о галлюцинациях. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала его сестра Ольга.
«Что за дичь пишут!» — возмутилась она.
Кроме того, у себя в соцсетях она уличила журналистов, пишущих всякую гниль о брате в отсутствии этики. Он признала, что Гуф «не совсем в порядке», но это — сезонное. По её словам, с Долматовым такое происходит каждую осень и сейчас он проходит курс реабилитации.
«Никаких галюцинаций, как и ломки из-за наркотиков с синдромом отмены, у него нет и не было. Да, он не совсем сейчас в порядке, осенью всегда так, но это ни для кого не новость», — написала Ольга.
Напомним, что Гуф попал в рехаб после инцидента с девушкой, к которой он приставал в бане. В больнице решили, что он склонен к побегу, а поэтому на него был надет электронный браслет. СМИ рассказывали, что там его преследуют галлюцинации, а сам рэпер разрисовывает стены. Также рассказывали, что он перегрыз провода в браслете, чтобы вырваться на волю. Это опровергла ФСИН.