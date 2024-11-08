«Что за дичь»: Сестра Гуфа в ярости из-за «гнили‎» о галлюцинациях у брата и сгрызённых проводах

Информация о том, что рэпер Гуф (Алексей Долматов) на лечении перегрыз провода в электронном браслете из-за ломки, не имеет ничего общего с действительностью, как и слухи о галлюцинациях. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала его сестра Ольга.

«Что за дичь пишут!» — возмутилась она.

Кроме того, у себя в соцсетях она уличила журналистов, пишущих всякую гниль о брате в отсутствии этики. Он признала, что Гуф «не совсем в порядке», но это — сезонное. По её словам, с Долматовым такое происходит каждую осень и сейчас он проходит курс реабилитации.